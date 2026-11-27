Arbeitsminister Alexander Schweitzer legt seinen Gesetzentwurf vor, dem Kanzler Friedrich Merz widerspricht. Die Union sieht die Koalitionsvereinbarungen verletzt und droht mit massiven Konflikten bis Weihnachten.

Arbeitsminister Alexander Schweitzer (53, SPD) hat am Freitagnachmittag seinen Gesetzentwurf zur Rentenreform vorgelegt, was zu einem massiven Konflikt in der Ampel-Koalition geführt hat. Der Entwurf stößt auf erheblichen Widerstand bei der Union, da wesentliche Punkte des vereinbarten Rentenpakets fehlen. Noch vor Weihnachten soll die große Rentenreform durch das Kabinett gehen, doch jetzt brennt der Koalitionsbaum, wie Berichte von BILD nahelegen. Kanzler Friedrich Merz (71, CDU) lehnt das Papier ausdrücklich ab, was in den Regierungskreisen für Wut sorgt.

Wesenpunkte des Rentenpakets fehlen

Die Unions-Unterhändler, Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU), fühlen sich von der Vorgehensweise der SPD brüskiert. Noch am Donnerstagabend und Freitag wurde intensiv verhandelt, ohne dass eine Einigung erzielt wurde. Trotzdem prescht die SPD mit der Veröffentlichung vor. Mehrere Unionsabgeordnete äußerten sich kritisch, darunter der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann, der zunächst lobende Worte fand, aber schnell zur Sache kam. Er betonte, dass Härtefälle unterstützt werden sollen, Regelfälle jedoch nicht. Wenn Herr Schweitzer die Rente nach 45 Beitragsjahren weitgehend beibehalten möchte, sei dies eine weitere Belastung der jungen Generation.

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Kritik aus der Union am Vorschlag

Alexander Hoffmann forderte vom Arbeitsminister einen seriösen Vorschlag, wie das System an anderer Stelle entlastet werden soll. Im Klartext ist der vorgelegte Entwurf aus CSU-Sicht offenbar nicht seriös. Unionsfraktionsvize Günter Krings (57, CDU) bezeichnete den Entwurf als vollkommen unzureichend und unakzeptabel. Auch der frühere Wirtschaftsweise Lars Feld (60) zerlegte den Entwurf scharf. Er wies darauf hin, dass bis auf die Nicht-Anrechenbarkeit der Arbeitslosenzeiten keiner der vereinbarten Punkte umgesetzt wurde, die Kosten etwa für die Wirtschaft dämpfen könnten. Mit diesem Gesetzesentwurf würden die Beiträge steigen, es fehle für die Wirtschaft die Gegenfinanzierung für die Kosten der neuen Kapitalrente. Es fehlten alle Elemente, auf die sich die Rentenkommission mühsam zur Kostendämpfung geeinigt hatte.

Hauptstreitpunkt Rente mit 63

Die SPD hält an der sogenannten Rente mit 63 fest, obwohl die Rentenkommission ihre Abschaffung empfohlen hatte. Diesbezügliche Punkte in der Rentenreform werden aktuell heiß diskutiert, da die Union dies als Bruch der Koalitionsvereinbarungen wertet. Schweitzer übernimmt nur die Nichtanrechnung von Arbeitslosenzeiten, was als einziger Fortschritt gilt. Auch beim Nachhaltigkeitsfaktor weicht der Entwurf laut Union von den Vereinbarungen ab. Dieser Faktor bremst Rentenerhöhungen, wenn die Zahl der Rentner im Verhältnis zu den Beitragszahlern steigt. Mittelstandspolitiker Christian von Stetten (56, CDU) rechnet mit der SPD ab und fragt, an welche Koalitionsvereinbarungen sich die SPD noch hält. Die vollständige Abschaffung der Rente mit 63 war im Juli 2026 schon ein Kompromiss zwischen den Fachpolitikern von CDU/CSU und SPD in der unabhängigen Rentenkommission und wurde anschließend von allen Parteivorsitzenden im Koalitionsausschuss bestätigt.

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Auswirkungen auf die Wirtschaft

Die geplante Kapitalrente soll die Rentenbeiträge um zwei Prozentpunkte steigen lassen, je einen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die vereinbarten Einsparungen fehlen jedoch laut den Kritikern. Von Stetten kritisierte weiter, dass die gesetzliche Umsetzung der Vereinbarungen zu den Arbeitsmarkt- und Sozialreformen seit Monaten von der SPD blockiert wird. Dies verschärft die Lage zusätzlich, da die Wirtschaft mit steigenden Beitragssätzen rechnen muss, ohne die geplanten Entlastungen zu erhalten. Die Union sieht die Kosten der neuen Kapitalrente nicht finanziert, was zu weiteren Belastungen führen könnte. Die Union wirft der SPD vor, die vereinbarten Maßnahmen zur Kostendämpfung ignoriert zu haben.

Reaktion des Kanzleramts

Aus Regierungskreisen hieß es, der Entwurf sei mit dem Kanzler nicht durchsetzbar. Die SPD wisse, dass es keine Einigung gebe. Dies hätten beide Seiten Donnerstagabend akzeptiert (Agree to disagree). Dass Schweitzer ein nur zur internen Frühkoordinierung bestimmtes Papier öffentlich mache, vergifte das Verfahren. Das Kanzleramt werde noch heute reagieren. Die Situation bleibt angespannt, da die Union weitere Schritte vorbereiten könnte, um ihre Interessen durchzusetzen. Bis Weihnachten soll die große Rentenreform durchs Kabinett, doch jetzt ist die Lage unklar. Die SPD steht unter Druck, einen Kompromiss zu finden, der die Union nicht weiter provokt. Die Union besteht auf der Einhaltung der ursprünglichen Vereinbarungen. Die Debatte wird sich in den kommenden Tagen wahrscheinlich verschärfen.