Markus Söder verhindert Kanzleramts-Verlass. Schwarz-Rot einigen sich nur auf verzögerte Finanzierung der Stromsteuer und symbolischen Spritpreisdeckel ab 1. Januar.

Die politische Lage im deutschen Regierungsbündnis erreicht einen neuen Tiefpunkt, an dem die Grenzen zwischen diplomatischem Zerwürfnis und öffentlichem Eklat zunehmend verschwimmen. Als Bundeskanzler Friedrich Merz bereits seinen Schal und seine Laptoptasche griff, um das Kanzleramt zu verlassen, intervenierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Söder, der als der Besonnene gilt, hielt seinen Koalitionspartner davon ab, den Raum im Affekt zu verlassen. Dieses Bild einer kaum zivilisierten Verhandlungssituation prägt die aktuelle Stimmung, in der Wut, Entschlossenheit, Verzweiflung und Machtlosigkeit gleichermaßen spürbar sind.

Nächtliche Beratungen ohne Pressekonferenz

Das Ergebnis dieser nächtlichen Sitzungen des Koalitionsausschusses wurde den Bürgern in einer Form präsentiert, die als peinlich und substanzarm wahrgenommen wird. Es fand keine Pressekonferenz statt, bei der journalistische Fragen hätten gestellt werden können. Stattdessen publizierte die Regierung ein reines Ergebnispapier, das gerade einmal sieben Textabsätze umfasst. Diese Kürze verbirgt jedoch nicht die mangelnde inhaltliche Tiefe, sondern dient als Indikator für das Scheitern einer substanziellen Einigung. Die Koalitionäre selbst scheinen von den erzielten Resultaten unangenehm berührt zu sein, was sich in der Vermeidung von Transparenz äußert.

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Stromsteuer: Verlagerung der Kosten auf spätere Legislatur

Beim ersten Hauptthema, der Stromsteuer, wurde eine Senkung beschlossen, die jedoch nur für ein Jahr gilt. Für diese Maßnahme konnte Schwarz-Rot keine verlässliche und vollständige Gegenfinanzierung aushandeln. Stattdessen soll auf Geld zurückgegriffen werden, das bei der Förderung der Erneuerbaren Energien übrig bleibt. CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und die SPD hatten zuvor immer wieder betont, dass dieser Posten nicht ausreichen wird, um die benötigten fünf Milliarden Euro abzudecken.

Um dieses Defizit zu kaschieren, wurde vereinbart, im Bedarfsfall ein Maßnahmenpaket zur Auflösung des unterjährigen Handlungsbedarfs nachzuschieben. Diese sperrige Umschreibung soll verdeckten, dass die Frage der Gegenfinanzierung bewusst auf später vertagt wird, weil hier und jetzt keine gemeinsame Lösung gefunden wurde. Für den Haushalt ist dies das Gegenteil von seriösem Regieren, da kurzfristige Versprechen ohne langfristige Tragfähigkeit getroffen werden.

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Spritpreisdeckel: Aktivistierung zum Jahresbeginn

Das zweite strittige Thema betrifft den Spritpreisdeckel, bei dem die Interessen der Koalitionspartner diametral entgegenstanden. Die SPD verfolgte das Ziel eines aktiven Preisstopps, während CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche diese Idee kategorisch ablehnte, sie aber dennoch umsetzen musste. Anfang November war ein erster Entwurf der Bundesregierung ausgefallen, der vorsah, den Deckel nur auf dem Papier zu existieren, ihn aber niemals aktiv zu schalten. Dieser Vorschlag wurde als reiner Showeffekt ohne reale Wirkung kritisiert.

Im Koalitionsausschuss einigte man sich nun darauf, dass der Deckel zum 1. Januar aktiv werden soll. Dies wird von den Sozialdemokraten als Geländegewinn gewertet. Allerdings bleibt die konkrete Konzeption der Regelung offen. Wenn sich Union und SPD in der SPD nicht über die Details einigen, wird die Formulierung im Beschlusspapier für die Sozialdemokraten wertlos bleiben. Der Kreis aus ergebnislosem Ringen und politischem Showdown beginnt von vorn.

Symbolische Tatkraft statt echter Führungsstärke

Die gesamte Atmosphäre im Regierungsbündnis bewegt sich auf einem historischen Nullpunkt. Friedrich Merz versucht weiterhin, Tatkraft zu inszenieren, statt tatkräftig zu handeln. Seine schneidigen Ansagen, insbesondere zur Stromsteuer, dienten weniger der politischen Lösung, sondern dazu, die Koalition durch Druck auf Linie zu zwingen. Dies geschah offensichtlich nur, weil ein Scheitern des Kanzlers in einer Art und Weise blamiert hätte, die niemand in der Koalition in Kauf nehmen wollte.

Echte Führungsstärke würde andere Strukturen erfordern, die in der aktuellen Besetzung jedoch nicht vorhanden sind. Die Koalition ist sowohl atmosphärisch als auch inhaltlich in einer tiefen Krise. Andere Themen wie die Rente, die Pflege und das Wahlrecht warten auf dringende politische Bearbeitung. Merz' Aussage, er wolle dies nicht mehr mitmachen, unterstreicht nur die Dysfunktion des Systems. Der unterjährige Handlungsbedarf ist groß, doch der politische Wille zu substantiellen Lösungen scheint nicht vorhanden.