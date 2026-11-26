Die SPD lehnt den Unions-Wunsch zur Rente mit 63 strikt ab. Kritisiert wird die niedrige Einkommensgrenze von 3000 Euro, die laut Annika Klose 90 Prozent der Anspruchsberechtigten betrifft.

Der langjährige Streit um die Einführung der Rente mit sechzigthree Jahren in der deutschen Koalition hat eine neue, unverzichtbare Eskalationsstufe erreicht. Nach dem jüngsten Vorschlag der Union zur sogenannten Respekt-Rente hat die SPD ihren Widerstand deutlich verschärft. Die Sozialpolitikerin Annika Klose bezeichnete den Entwurf als für die Regierungskoalition undurchführbar und kritisierte scharf die vorgesehenen finanziellen Hürden. Damit ist klar, dass ein Kompromiss zur vorgezogenen Rente für Schwerstbeschäftigte nicht in der aktuellen Form akzeptiert wird.

Kritik an der Einkommensgrenze von 3000 Euro

Der zentrale Konfliktpunkt liegt in der von der Union vorgeschlagenen Obergrenze für das Bruttoeinkommen. Nach Angaben von Annika Klose müssen Beschäftigte, die mehr als dreitausend Euro brutto verdienen, weiterhin Abschläge in Kauf nehmen, selbst wenn sie vierzigfünf Jahre lang Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt haben. Klose errechnete, dass diese restriktive Grenze rund neunzig Prozent der bisher Anspruchsberechtigten von der Regelung ausschließen würde. Besonders betroffene Gruppen seien Pflegekräfte, Handwerker, Erzieherinnen und Maurer, deren körperliche Belastung oft lange vor dem regulären Rentenalter endet.

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Klose betonte in ihrer Argumentation vor der ARD, dass die von der Union gesetzten Grenzen viel zu niedrig seien. Es gehe der SPD nicht darum, lediglich Menschen mit sehr geringem Einkommen vor Abschlägen zu verschonen. Der Kern der Forderung sei die Anerkennung einer vierzigfünfjährigen Lebensleistung. Wer dieses Zeitfenster der Einzahlung erfüllt habe, solle zwei Jahre vor dem regulären Renteneintrittsalter ohne Abschläge in Rente gehen können. Aktuell wird diese Regelung vor allem von Angestellten im öffentlichen Dienst genutzt, was die SPD als unzureichend für die breite Masse der Arbeiter betrachtet.

Der Unionsentwurf der Respekt-Rente

Der aktuelle Vorstoß der Union stammt von den Unions-Sozialpolitikern Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig. Der Plan sieht vor, dass Erwerbstätige nach vierzigfünf Beitragsjahren ohne Abschläge früher in Rente gehen dürfen, wenn sie während ihres Erwerbslebens im Durchschnitt höchstens siebzig Prozent des Durchschnittseinkommens erzielt haben. Die Initiative soll zudem sicherstellen, dass Kindererziehungs- und Pflegezeiten weiterhin voll angerechnet werden, um die soziale Absicherung in diesen Lebensphasen zu stärken. Wer jedoch mehr verdient, müsste für die Rentenansprüche oberhalb dieser Grenze weiterhin reguläre Abschläge hinnehmen.

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Die CDU-Politiker argumentieren, dass Geringverdiener besonders häufig in körperlich oder psychisch stark belastenden Berufen tätig sind. Deren Lebensleistung solle durch diese Regelung speziell geschützt werden. Gleichzeitig soll die neue Konstellation dazu beitragen, dass die Finanzierung der Rentenreform bezahlbarer bleibt. Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hatte zuvor noch Druck auf den Koalitionspartner ausgeübt und im "Spiegel" betont, es sei an der Zeit, die ausgestreckte Hand der Union zu ergreifen und die Angelegenheit konstruktiv zu einem Ergebnis zu führen.

Perspektiven und Status der Verhandlungen

Trotz der offensiven Rhetorik von Hendrik Wüst deuten Berichte aus Verhandlungskreisen darauf hin, dass der Unionsvorschlag bereits verworfen wurde. Am Mittwochabend hieß es bereits, dass die SPD den Entwurf nicht akzeptieren werde. Die Kluft zwischen den Positionen bleibt somit groß. Die Union möchte mit der Respekt-Rente Bewegung in die festgefahrenen Diskussionen bringen, während die SPD an ihrer Forderung nach einem universellen Zugang für alle Schwerstbeschäftigten nach vierzigfünf Jahren festhält.

Die weiteren Schritte in der Koalitionsrunde sind ungewiss, da die gegenseitigen Vorwürfe über die Höhe der Einkommensgrenzen und die Reichweite der Regelung die Verhandlungen blockieren. Während die Union auf Kostenbegrenzung und Zielgenauigkeit für Geringverdiener pocht, fordert die SPD eine umfassendere Anerkennung der Lebensleistung aller Beitragszahler. Bis eine Einigung erzielt wird, bleibt die Rente mit sechsothree Jahre ein kontroverses politisches Thema ohne klare Perspektive.