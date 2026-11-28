Die Union reagiert reserviert auf den SPD-Vorschlag zur abschlagsfreien Frührente und kritisiert sowohl den Inhalt als auch das Vorgehen von Arbeitsminister Alexander Schweitzer. Während die CSU einen seriösen Entlastungsvorschlag fordert, sehen Teile der Union das Angebot als Schritt nach vorne, halten es aber für unzureichend.

Im Koalition sstreit um die Reform der Rente ist kein Ende in Sicht: Die Union reagiert sehr reserviert auf das Vorpreschen von SPD -Arbeitsminister Alexander Schweitzer mit einem noch unabgestimmten Gesetzentwurf.

Schweitzer selbst verteidigt seinen Vorschlag: Dieser sei „ein harter Kompromiss“, sagte er in der ARD-„Tagesschau“ und erklärte das im „Heute Journal“ des ZDF so: „NichtDie Union stößt sich vor allem daran, dass Schweitzer die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Kern erhalten will, auch wenn er den Kreis der Berechtigten einschränkt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verlangt deshalb von Schweitzer „einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten will“.

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Gleichwohl befand er in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Das ist ein Schritt nach vorne und schon mal mehr als das bisherige einfache Nein der SPD.