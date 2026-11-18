Bundeskanzler Friedrich Merz verlässt den Koalitionsgipfel wegen Differenzen zur Stromsteuer. SPD und CDU streiten über Gegenfinanzierung, während Wirtschaft und Politik reagieren.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat kurz vor Mitternacht den Koalitionsgippl verlassen und dabei scharfe Worte gegen die Verhandlungsführung der Koalitionspartner gefunden. Nach Informationen der Zeitung Tagesspiegel stand Merz nach stundenlangen Beratungen auf und erklärte mit den Worten, er wolle dies nicht mehr mitmachen. Der Vorsitzende der CDU verließ daraufhin den Verhandlungstisch, was auf eine ernsthafte Krise in der schwarz-roten Koalition hindeutet.

Kernkonflikt um Gegenfinanzierung

Der unmittelbare Auslöser für den Eklat war die Forderung der SPD nach einer gesicherten Gegenfinanzierung für die geplante Senkung der Stromsteuer. Während die Sozialdemokraten auf Steuererhöhungen in anderen Bereichen drängten, zeigte sich die Unionsseite damit unaufgeschlossen. Verschiedene Varianten wurden diskutiert, scheiterten jedoch letztlich an der Ablehnung der CSU und Union. Erst CSU-Chef Markus Söder gelang es, den Kanzler wieder an den Tisch zurückzuholen, wobei unklar bleibt, ob dies strategisches Kalkül oder spontane Reaktion war.

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Kritik aus den eigenen Reihen

Auch innerhalb der Union gibt es erhebliche Unzufriedenheit mit dem Verhandlungsverlauf. Paul Ziemiak, Generalsekretär der NRW-CDU und Bundestagsabgeordneter, äußerte bei WDR 5 scharfe Kritik. Er betonte, dass die Senkung der Stromsteuer bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben sei. Daher könne er die Diskussionen der letzten Tage und Wochen nicht nachvollziehen und verwies darauf, dass sich Schwarz-Rot einig sei, diese Entlastung fortsetzen zu wollen.

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Gegenseitige Vorwürfe in der Koalition

Die SPD wirft der Union vor, die Bürgerschaft mit unnötigen Steuererhöhungen zu belasten, statt bei Subventionen zu kürzen. Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) verwies darauf, dass der Bundeshaushalt nur seriös finanzierbar sei. Er widersprach den Vorwürfen der Unionsseite und betonte, dass man nur Maßnahmen umsetze, die auch nachhaltig tragbar sind. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) forderte hingegen langfristige Klarheit, da politische Glaubwürdigkeit von der Umsetzung versprochener Maßnahmen abhinge.

Reaktionen aus Wirtschaft und Opposition

Grünen-Chefin Franziska Brantner kritisierte die befristete Senkung als Armutszeugnis fehlender Planungssicherheit. Sie bezeichnete den Prozess als verstolpertes Drama, das keine echte Elektrifizierungsoffensive gestartet habe. Clemens Fuest vom Ifo-Institut begrüßte die Maßnahme ökonomisch, warnte jedoch vor mangelnder Ausgabendisziplin. Ohne strukturelle Ausgabenreduzierung könnten steuerliche Entlastungen nicht nachhaltig sein. Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zeigten sich zustimmend, da Energiekosten ein signifikanter Faktor sind.