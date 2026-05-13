Koalitionstreffen: Ergebnisse mager, aber Entlastungsprämie und Steuerreform offen

Die Koalition hat am Dienstagabend bis spät in die Nacht über Reformen beraten, um ihr politisches Überleben zu sichern. Die Ergebnisse sind jedoch mager, da keine Einigung auf wichtige Punkte wie Entlastungsprämie und Steuerreform erzielt werden konnte. Kritik kommt prompt aus der Opposition, die die Regierung für die mangelnde Durchsetzung ihrer Reformvorhaben kritisiert.

Die Koalition ringt um Reformen – und um ihr politisches Überleben. Ein Koalition sgipfel am Dienstag dauerte bis tief in die Nacht. Aber: Die Ergebnisse sind mager.

Dabei hatte Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) am Dienstagmorgen vor dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) noch Klartext gesprochen: "Ohne Wirtschaftswachstum gibt es keinen leistungsfähigen Sozialstaat.

" Dafür wurde er ausgebuxt ... (48, SPD) verabschied. Merz selbst übernachtete offenbar in seinem Dienstsitz. Immerhin: Laut Teilnehmern habe der Koalitionsausschuss "in guter, vertrauensvoller Atmosphäre getagt".

Aber: Viel Greifbares kam dabei offenbar nicht heraus. Eine Einigung gab es nur bei der CO₂‑Bepreisung (bleibt gleich). Und: Man habe sich auf einen "Fahrplan" für die Reformprojekte der Bundesregierung geeinigt, es herrsche Einigkeit, "dass die anstehenden Reformen abgestimmt in den nächsten Wochen auf den Weg gebracht werden sollen". – ein Tiefpunkt der aktuellen Regierungskrise!

Jetzt traf man sich lieber am angestammten Ort im Kanzleramt. Auch, um erst einmal wieder Ruhe in die Regierung zu bringen. Aber: Was wird aus der vom Bundesrat abgelehnten Entlastungsprämie? Wann kommt der Vorschlag für die Steuerreform – und wie soll sie finanziert werden?

Wie nimmt die zerstrittene Koalition endlich Fahrt auf? Diese Fragen sind noch nicht beantwortet... Kritik kommt prompt aus der Opposition.

"Regieren ist schwierig in diesen Zeiten, das muss man anerkennen", sagte Grünen-Parteichef Felix Banaszak (36) im ZDF‑"Morgenmagazin". Er habe aber die Erwartung gehabt, dass beim Koalitionstreffen "zumindest eine Lösung herauskommt". Dass nun nichts kommt, sei "kein gutes Zeichen"





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