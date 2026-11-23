Die CDU plant eine Verschärfung der Einbürgerungsregeln auf acht Jahre. Die SPD verteidigt den Koalitionsvertrag und strebt liberale Bleiberechte an. Ein Austausch wird diskutiert.

Die Regierungskoalition aus Union und SPD steht vor einer potenziellen Zäsur im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht. Während die Union unter Führung von Günter Krings und Alexander Throm eine deutliche Verschärfung der Einbürgerungsregeln anstrebt, wehrt sich die SPD mit ihrem Innenexperten Sebastian Fiedler entschieden für die Einhaltung des bestehenden Koalitionsvertrag s. Im Mittelpunkt der Debatte steht der Wunsch der Christdemokraten, die reguläre Wartezeit für eine Einbürgerung von aktuell fünf auf mindestens acht Jahre anzuheben. Dies stellt eine fundamentale Abkehr von der bisherigen Praxis dar und markiert den Beginn intensiver innerstaatlicher Verhandlungen über die zukünftige Gestaltung der Migrationspolitik.

Details zur vorgeschlagenen Einbürgerungsreform

Die konkreten Forderungen der Unionsparteien gehen weit über eine bloße Anpassung der Zeitvorgaben hinaus. Im Rahmen eines am Montag übermittelten zweiseitigen Schreibens legten die Experten des Bundestags unter Federführung von Günter Krings und Alexander Throm einen umfassenden Katalog an Bedingungen vor, der eine Neuausrichtung des Systems impliziert. Als zentrales Element wird die Erhöhung der gewöhnlichen Voraufenthaltszeit von derzeit fünf Jahren auf acht Jahre gefordert, was die Integration langfristiger betrachtet macht. Ergänzend dazu soll ein Sprachniveau von mindestens B2 verpflichtend werden, um die sprachliche Anpassung an die deutsche Gesellschaft zu festigen.

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Darüber hinaus strebt die Union eine strenge Begrenzung der doppelten Staatsangehörigkeit an, um die rechtliche Bindung an den neuen Wohnsitzstaat zu stärken. Ein weiterer kritischer Punkt ist der Ausschluss einer direkten Einbürgerung unmittelbar aus Schutztiteln heraus, was bedeutet, dass Menschen mit Fluchthintergrund längere Zeit warten müssten, bevor sie denselben Status wie andere Bewerber erlangen. Zudem wird gefordert, dass der Lebensunterhalt vollständig und ausnahmslos ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfe bestritten werden muss, was eine finanzielle Eigenständigkeit als unhinterfragtes Kriterium für den Erhalt der Staatsbürgerschaft festigt.

Positionen der Parteien im politischen Konflikt

Die Reaktionen auf diese Pläne fallen in den Reihen der Koalitionspartner unterschiedlich aus, wobei die SPD versuchen will, den Rahmen des vereinbarten Programms einzuhalten. Sebastian Fiedler, Innenexperte der SPD, verwies am Mittwoch gegenüber BILD ausdrücklich auf die im Koalitionsvertrag getroffenen Verabredungen. Dort sei klar festgeschrieben, dass man an der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts festhalte, was zunächst als Bestätigung der aktuellen Lage interpretiert werden kann. Allerdings argumentiert Fiedler in seiner Verteidigung nicht inhaltlich gegen die potenzielle Verschärfung, sondern betont primär die bindende Wirkung der vereinbarten Regeln zwischen den Parteien.

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Die Union reagiert auf die Position der Sozialdemokraten mit einer scharfen ideologischen Gegenwehr, die tiefere Prinzipienfragen aufwirft. In ihrem Brief kritisierten Krings und Throm das Positionspapier der SPD mit der Aussage Wer arbeitet, darf bleiben, als konterkariend für das Grundprinzip des internationalen und nationalen Asyl- und Flüchtlingsrechts. Nach Auffassung der Christdemokraten dürfe die Gewährung von Schutz nicht an eine etwaige Erwerbstätigkeit oder gar an die Nützlichkeit von Menschen geknüpft sein, sondern müsse ausschließlich auf deren Schutzbedürftigkeit abstellen. Diese Argumentation zielt darauf ab, humanitäre Verpflichtungen vor ökonomischen Interessen zu bewahren und gleichzeitig die Regeln für andere Zuwanderungsgruppen härter zu gestalten.

Auswirkungen und weitere politische Schritte

Trotz der offensichtlichen Differenzen in der Sache herrscht Einigkeit darüber, dass das Thema Bleiberecht und Einbürgerung eng miteinander verknüpft ist und weiterverhandelt werden muss. Sebastian Fiedler betonte die gute Zusammenarbeit in der Koalition und erwähnte, dass man sich wöchentlich mit den Kollegen der Union austausche. Es sei klar, dass Gespräche über das Bleiberecht geführt werden müssten, da die Betriebe vor Ort ein enormes Interesse daran hätten, dass arbeitende und integrierte Menschen sicher im Land bleiben könnten. Diese wirtschaftliche Perspektive stellt einen wichtigen Hebel dar, der möglicherweise Kompromisse in der sozialen Absicherung oder dem Bleibestatus erleichtern könnte.

Günter Krings unterstrich die strategische Bedeutung des Themas für die gesellschaftliche Zukunft. Als Vize der Unionsfraktion erläuterte er, dass es bei den gesetzlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung um die zukünftige Zusammensetzung des Staatsvolkes gehe. Er halte das Thema für wichtig genug, um es in der Koalition in jedem Falle im Gespräch zu behalten, was signalisiert, dass die Union von einer einseitigen Umsetzung ihrer Vorgaben abweicht und stattdessen einen politischen Austausch sucht. Die Tatsache, dass beide Seiten bereit sind, über die Kernpunkte zu diskutieren, deutet darauf hin, dass ein Deal möglich sein könnte, der die Wartezeit verlängert, dafür aber andere Aspekte des Bleiberechts liberaler gestaltet, um die Akzeptanz in der SPD zu sichern.