Die Berliner Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken hängen am Schicksal von Vanessa Emde. Bis zum Dienstag muss die Fraktion entscheiden, ob sie die parteiinterne Ausschlussforderung erfüllt.

Die Koalitionsverhandlungen in Berlin erreichen ihren kritischen Endspurt, wobei die Zukunft des geplanten Bündnisses aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke direkt von der internen Situation bei der Linkspartei abhängt. Seit den Wahlen, die zeitgleich in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern stattfanden, arbeiten die Parteien bereits seit zwei Monaten an einer neuen Regierung. Dennoch ist die Situation in der Hauptstadt weiterhin von großer Unsicherheit geprägt, da die Fraktionsführung der Linken um die nötige Zweidrittel-Mehrheit für den Ausschluss von Vanessa Emde ringt. Die Parteispitze glaubt zwar, diese Hürde am kommenden Dienstag nehmen zu können, jedoch lässt sich die Unsicherheit nicht ganz verbergen.

Die Bedingungen für eine Teilnahme an der Koalition sind für SPD und Grüne unmissverständlich klar: Das fragile Bündnis bleibt nur bestehen, wenn Vanessa Emde aus der Fraktion ausgeschlossen wird. Führende Akteure beider Parteien haben inoffiziell signalisiert, dass dies eine nicht verhandelbare Bedingung für die Fortführung der Gespräche bleibt. Sollte die Fraktionsführung der Linken es nicht schaffen, die notwendigen 30 Stimmen für den Ausschluss zu mobilisieren, könnte das politische Arrangement in Berlin komplett scheitern. Der Druck auf die Linken ist daher extrem hoch, da jede Woche ohne klare Struktur die Koalitionswilligkeit der Partner weiter untergräbt.

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Der Mechanismus des parteiinternen Ausschlusses

Die Dramatik der Lage wurde von der Linken-Spitze offenbar mit Zeitverzögerung erkannt, weshalb nun alles daran gesetzt wird, das Symbolthema des angeblich strukturellen Antisemitismus in der Partei abzuwehren. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe zeigt sich deutlich daran, wie schwer es ist, interne Mehrheiten gegen eine direkt gewählte Abgeordnete aufzubauen, die im Wahlkampf in Neukölln durch ihre Pro-Palästina-Positionierung viele Wählerstimmen sammeln konnte. Die Fraktion hatte zunächst auf Zeit gespielt und abgewartet, wie sich Emde verhalten würde, was den Prozess in die Länge zog.

Diese Wartezeit nutzte Vanessa Emde, um sich durch unversöhnliche Social-Media-Videos und öffentliche Demonstrationen gegen die Fraktions- und Parteiführung zu positionieren. Diese Führung setzt sich öffentlich für die Anerkennung des Existenzrechts Israels ein, während Emde diese Position deutlich infrage stellt. Diese Konfrontation katapultierte Emde selbst ins politische Abseits, da sie sich direkt gegen die Parteistruktur stellt. Inzwischen haben sich nur noch wenige Abgeordnete in der Fraktion als Abweichler identifiziert, doch diese reichen nicht aus, um die Koalition allein zu tragen.

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Interne Konflikte bei Linken, SPD und Grünen

Das interne Oppositionslager in der Linken bleibt jedoch sichtbar und hörbar, was die Partei für ihre Koalitionspartner unberechenbar macht. Angeführt wird dieses Lager innerhalb der Fraktion nun von Martha Kleedörfer aus dem Wedding, die als Landesvize der Linken fungiert. Sie hat sich jüngst erneut öffentlich mit Vanessa Emde solidarisiert und unterstreicht damit die Spaltung in der Partei. Nach Angaben der Grünen ist an dieser innerparteilichen Zerrissenheit bereits die Zählgemeinschaft mit der Linken im Bezirk Mitte gescheitert, was die praktische Arbeit vor Ort weiter erschwert.

Nicht nur die Linken, sondern auch die potenziellen Koalitionspartner SPD und Grüne kämpfen mit eigenen internen Konflikten. Die SPD ist nach ihrer verheerenden Niederlage bei der Wahl stark zerrissen. Ein Flügel um Franziska Giffey lehnt eine Koalition mit der Linken prinzipiell ab, wobei dieser Flügel nicht besonders groß ist. Er wird jedoch von Altvorderen verstärkt, die ständig offene Briefe veröffentlichen, um Druck auf die Parteiführung auszuüben und die Koalitionsbereitschaft zu erschüttern. Diese internen Kämpfe lähmen die Handlungsfähigkeit der großen Koalitionspartner.

Auch bei Bündnis 90/Die Grünen überwiegt die Enttäuschung über den stotternden Start der Verhandlungen, doch die Ablehnung eines Alternativbündnisses mit der CDU ist weitaus gewichtiger. Allein aus Gründen der Verkehrspolitik scheiden die Grünen für eine Koalition mit der Union aus. Diese politische Blockade zwingt die Grünen, trotz der Schwierigkeiten mit der Linken weiter an der rot-rot-grünen Konfiguration festzuhalten. Rote, Grüne und Rote sind also angeschlagen, aber gerade deshalb zu einer gemeinsamen Lösung verdammt, da keine andere stabile Mehrheit auf absehbare Zeit möglich erscheint.

Konkrete Auswirkungen und nächster Schritt

Vor dem Hintergrund dieser komplexen internen Kämpfe führt an der Ausscheidung von Vanessa Emde kein Weg vorbei. Dieser Schritt ist der Schlüssel, um die Koalitionsverhandlungen formal fortzusetzen und die Vertrauensbasis mit SPD und Grünen wiederherzustellen. Selbst wenn der Ausschluss gelingt, dürften die Nerven aller Beteiligten weiter strapaziert werden, da die politische Stimmungslage in der Stadt angespannt ist. Die Bürgerinnen und Bürger Berlins warten gespannt auf die Ergebnisse, die bald eine klare Richtung vorgeben müssen.

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Die kommenden Tage sind entscheidend, um die verbleibenden sechs Wochen bis zur Abschluss der Verhandlungen zu überstehen. Wenn die Zweidrittel-Mehrheit in der Linken-Fraktion am Dienstag nicht zustande kommt, droht das fragile Bündnis zu platzen. Die Parteien müssen nun beweisen, dass sie ihre internen Differenzen beiseitelegen können, um regierungsfähig zu bleiben. Die politische Landschaft in Berlin steht auf der Kippe, und jede Verzögerung erhöht die Risiken für alle involvierten Akteure weiter. Die Öffentlichkeit bleibt aufmerksam, während die Parteien in abgeschotteten Räumen über die Zukunft der Stadt beraten.