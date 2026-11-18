Der Bund hat eine Stromsteuerentlastung für alle Bürger ab dem 1. Januar 2027 beschlossen. Die Finanzierung ist gesichert, während andere Entlastungen wie die kalte Progression verschoben wurden.

Die lange Nacht der Koalitionsverhandlungen im Bundeskanzleramt endete am frühen Morgen gegen zwei Uhr. Nach acht Stunden intensiver Verhandlungen mit CSU-Chef Markus Söder wurde ein zentrales Ergebnis erzielt: Die Stromsteuer entlastung für alle Haushalte tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel wurden von den Parteispitzen noch innerhalb der Verhandlungsrunde bereitgestellt.

Kernpunkte der Stromsteuerreform

Friedrich Merz hatte die Senkung der Stromsteuer bereits mehrfach als Versprechen geäußert, doch die Umsetzung gestaltete sich komplex. Das Ziel besteht darin, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestniveau abzusinken. Für eine vierköpfige Familie bedeutet diese politische Entscheidung, dass sich die Stromkosten im Jahr um rund einhundert Euro reduzieren werden. Die Entlastung soll dabei einen jährlichen finanziellen Wert von fünf Milliarden Euro haben.

Also read Fifa-Wahl 2027: Klopp fordert Infantino-Abwahl vor Ablauf der Frist

Die Finanzierung für das Jahr 2027 wurde noch während der Verhandlungen sichergestellt. Auch für den darauffolgenden Haushalt im Jahr 2028 sollen die Mittel für diese Maßnahme bereits eingeplant sein. Merz zeigte sich überrascht von der langen Dauer des Treffens, da er ursprünglich mit einer deutlich schnelleren Einigung gerechnet hatte. Die Teilnehmer beschrieben den Verhandlungsprozess als ruppig und schwierig.

Positionen von Merz und Klingbeil

Ein wesentlicher Stolperstein während der Diskussionen war die Haltung von SPD-Finanzminister Klingbeil. Er stimmte einer Senkung ohne Gegenfinanzierung zunächst nicht zu. Die Forderung war, dass die Milliarden, die dem Staatshaushalt durch die Steuer Senkung entgehen würden, ausgeglichen werden müssen. Diese Forderung verzögerte die Einigung erheblich, da alternative Lösungen diskutiert werden mussten.

Advertisement

Merz stand unter Druck, seine Wahlversprechen einzulösen. Dennoch musste er Kompromisse eingehen, um die Koalition stabil zu halten. Die Gespräche im Kanzleramt dienten dazu, diese Interessen auszugleichen. Zwischendurch wurden sogar Steaks zur Stärkung serviert, was die Schwere der politischen Lasten unterstreicht. Am frühen Morgen sollten die Ergebnisse den jeweiligen Fraktionen detailliert erläutert werden.

Auswirkungen auf andere Reformen und Haushalt

Nicht alle geforderten Maßnahmen konnten in diesem Paket berücksichtigt werden. Die Entlastung der Bürger im Steuerrecht durch den Ausgleich der kalten Progression wurde aufgeschoben. Dies bedeutet, dass diese Maßnahme zunächst nicht im aktuellen Rahmen enthalten ist. Die Priorität lag eindeutig auf der direkten Stromkostenentlastung für die Bevölkerung.

Positiv für die Verbraucher ist die Entscheidung, dass auch der Benzinpreisdeckel weiterhin Bestand hat. Die Verhandlungen zeigten, dass die Koalition zwar an einigen Ecken und Kanten feilen musste, aber die wichtigsten energiepolitischen Maßnahmen auf den Weg brachte. Die genauen Details zur Gegenfinanzierung wurden im Verlauf der Nacht ausgehandelt.

Finanzielle Folgen für Haushalte und Staat

Für den Staatshaushalt bedeutet dies eine dauerhafte Belastung von jährlich fünf Milliarden Euro, beginnend im Jahr 2027. Die langfristige Planung sieht vor, dass auch 2028 diese Summe im Budget eingeplant ist. Bürger können sich ab 2027 auf geringere Stromrechnungen freuen. Die vierköpfige Familie spart dabei rund einhundert Euro pro Jahr.

Advertisement

Die schnelle Einigung in anderen Bereichen zeigt die Dringlichkeit der Energiepolitik. Gleichzeitig blieb die kalte Progression vorerst außen vor. Die Koalition muss nun die nächsten Schritte zur Implementierung der Stromsteuer Senkung klären. Die Fraktionen wurden am Morgen über den Stand der Dinge informiert.