Die Koalitionsverhandlungen in Berlin zwischen Linken, Grünen und SPD haben begonnen. Wichtige Punkte sind Enteignungen und Haushaltssperren.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen der Linke n, den Grüne n und der SPD in Berlin sind offiziell begonnen. Dieses angeblich progressive Bündnis steht vor erheblichen Herausforderungen, die das Gelingen der neuen Regierungskoalition gefährden könnten. Drei Hauptpunkte müssen noch gelöst werden, um die Bildung der neuen Stadtregierung zu ermöglichen.

Klärung von Enteignungen und Finanzfragen

Einer der umstrittensten Punkte, die geplanten Enteignungen von Immobilienkonzernen, ist zwischen den Verhandlungspartnern weitgehend geklärt worden. Der SPD-Chefverhandler Steffen Krach, 47 Jahre alt, hat sich bei diesem Thema durchgesetzt und wichtige Einschränkungen in die Vereinbarung eingebaut. Die Enteignung darf frühestens im Jahr 2029 erfolgen und setzt das grüne Licht voraus.

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Nur noch fünf Konzerne mit Beständen von mindestens zehntausend Wohnungen kommen für eine Enteignung in Frage. Zudem dürfen für die Entschädigungszahlungen keine Haushaltsgelder verwendet werden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme dürfen 16 Milliarden Euro nicht übersteigen, sonst scheitert der gesamte Plan. Diese Limits sollen finanziellen Risiken vorbeugen und die Haushaltsdisziplin wahren.

Der Streit um das Geld in der Hauptstadt bleibt jedoch weiterhin bestehen. Eigentlich müssten bereits im Haushaltsjahr 2028 vierkommaganz Millionen Euro gestrichen werden. Dies betrifft vor allem die Kreditaufnahme, da der Anteil der Kredite an den Jahresausgaben bereits heute mehr als sechs Prozent beträgt. Länder unterliegen weitgehend der sogenannten Schuldenbremse, was die Handlungsspielräume der Stadt begrenzt.

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Steuererhöhungen und neue Gebühren für Bürger

Trotz der politischen Versprechen der Linken nach einer bezahlbaren Stadt werden die Berlinerinnen und Bürgerinnen finanziell stark belastet. Die Koalition Rot-Grün-Rot plant, jährlich rund vierhundert Millionen Euro zusätzlich durch höhere Steuern und Gebühren einzunehmen. Diese Maßnahme dient dazu, die Lücken im Haushalt zu schließen und die finanziellen Verpflichtungen der Stadt zu erfüllen.

Betroffen sind insbesondere Immobilienkäufer, die eine höhere Abgabe von sechs auf acht Prozent zahlen müssen. Bei einem Immobilienwert von fünfhunderttausend Euro bedeutet dies eine zusätzliche Belastung von zehntausend Euro für den Käufer. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Spekulation mit Immobilien zu reduzieren und mehr Einnahmen in den städtischen Haushalt zu lenken.

Neben den Immobilienabgaben sollen auch andere Bereiche zur Finanzierung beitragen. Geplant ist eine Verpackungssteuer für To-Go-Geschirr, die zwar nur kleine Beträge bringen wird, aber symbolisch wirkt. Auch das Anwohner-Parken wird teurer, mit einem geplanten Betrag von einhundert Euro im Jahr für betroffene Bewohner. Diese Maßnahmen sollen insgesamt zur Entlastung des Stadthaushalts beitragen.

Verhandlungsstruktur und politische Signale

Die Verhandlungen werden von einer sogenannten Dachgruppe geführt, in der jeweils acht Vertreter jeder Partei sitzen. Hinzu kommen vierzehn Arbeitsgruppen, die sich mit spezifischen Themen befassen. Bei der SPD sind insgesamt einhundertfünfzehn Genossen an den Verhandlungen beteiligt, während die anderen Parteien ähnlich viele Mitglieder entsenden. Diese breite Beteiligung soll sicherstellen, dass verschiedene Sichtweisen Berücksichtigung finden.

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Die Grünen-Chefverhandlerin Nina Stahr, 47 Jahre alt, betonte, dass die Verhandlungen ein Signal an alle Berlinerinnen und Berliner senden. Sie erklärte, dass es sich um eine Regierung für alle Menschen in der Stadt handle, unabhängig davon, ob sie die Parteien gewählt haben oder nicht. Das Ziel sei es, wieder nach vorne zu kommen, ohne dass eine Wahl der AfD notwendig sei, um Fortschritte zu erzielen.

Vanessa Emde, 45 Jahre alt, ist als Linken-Anwärterin für den Chefsessel im Roten Rathaus im Gespräch. Sie begann die Verhandlungen dieses Mal ohne die sonst üblichen Bodyguards der LKA-Beamten, die sie lediglich für den eigenen Parteitag am Wochenende bestellt hatte. Die Koalition mit Grünen und SPD scheint ihr sicher zu sein, weshalb sie auf diesen Schutz verzichtete.

Emde kündigte an, dass man sich in vielen Bereichen bereits einig sei, es jetzt aber darum gehe, tiefer in die Details der Vereinbarungen zu gehen. Zur Stärkung der Verhandlungsmannschaft standen verschiedene Snacks bereit, darunter Gurkenscheiben, Tomaten, Möhren, Brezeln und Blätterteigteilchen. Diese kleinlichen Details spiegeln den langwierigen und intensiven Prozess der Koalitionsbildung wider.

Ein weiterer kritischer Punkt für die Koalition ist die Abstimmung der SPD-Mitglieder zum ausgehandelten Koalitionsvertrag. Diese findet ganz zum Schluss, ungefähr um Weihnachten herum, statt. Ein Nein der Mitglieder könnte das gesamte Vorhaben zunichtemachen. Dieses demokratische Element wird von allen Parteien respektiert, stellt aber eine Hürde dar, die erst am Ende des Prozesses bewältigt werden muss.