In Berlin tagt die Dachgruppe der Koalitionsverhandlungen erneut. SPD, Linke und Grüne einigen sich auf Verfahren für den Vertrag, der bis Januar fertig sein soll.

Die Spitzenpolitiker der drei Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke haben am Mittwoch ihre dritte Zusammenkunft der sogenannten Dachgruppe in Berlin abgehalten. Dieser Austausch findet im Berliner Abgeordnetenhaus statt und markiert einen weiteren wichtigen Schritt in den laufenden Koalitionsverhandlungen. Die Beteiligten planen erste Weichenstellungen für das geplante Regierungsbündnis aus Rot-Rot-Grün. Nach Aussage der Teilnehmer sollen dabei primär die internen Verfahren und Regeln eines künftigen gemeinsamen Regierens geklärt werden.

Erste Weichenstellungen im Abgeordnetenhaus

Die dritte Sitzung der Dachgruppe dient der Klärung organisatorischer Grundlagen. Die Vertreter der Parteien wollen sich bei diesem Termin über die Rahmenbedingungen verständigen, unter denen die drei politischen Gruppierungen künftig zusammenarbeiten sollen. Ein zentraler Punkt auf der Tagesordnung ist die Ausarbeitung einer Präambel. Diese Einleitung soll den angepeilten Koalitionsvertrag begleiten und die politischen Grundlagen des Bündnisses definieren. Nach Abschluss der Verhandlungen am Mittwochnachmittag sollen die Parteivertreter öffentlich über die Ergebnisse dieser Sitzung informieren.

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Ablauf der Facharbeitsgruppen und Timeline

Die offiziellen Koalitionsverhandlungen hatten ihre Aufnahme am 2. November genommen. An diesem Datum traf sich die Dachgruppe erstmals offiziell, um die Grundsteine für die Gespräche zu legen. Zwei Tage nach diesem ersten Treffen folgte bereits die zweite Runde der Spitzenpolitiker. In der Folge starteten sechzehn sogenannte Facharbeitsgruppen ihre Arbeit. Diese Gremien sind darauf spezialisiert, bestimmte Themenkomplexe detailliert zu beraten. Ihnen wurden feste Vorgaben erteilt, bis wann sie konkrete Ergebnisse für die Dachgruppe vorlegen müssen.

Die Struktur der Verhandlungen sieht vor, dass die ersten Fachgruppen ihre Entwürfe Ende November an die Dachgruppe übermitteln. Diese letzte Instanz wird am Ende die entscheidende Funktion innehaben und die Ergebnisse der Fachgremien final prüfen. Der Prozess ist streng zeitlich gestaffelt, um eine pünktliche Fertigstellung zu gewährleisten. Die Dachgruppe agiert dabei als zentrales Steuerungsgremium, das die einzelnen Fachthemen zusammenführt und politisch bewertet.

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Zielvorgabe für den Koalitionsvertrag

Das erklärte und ambitionierte Ziel aller drei Parteien ist es, den fertigen Koalitionsvertrag bis Anfang Januar vorzulegen. Diese Frist dient als wichtiger Meilenstein, um die politische Handlungsfähigkeit der künftigen Berliner Regierung schnell sicherzustellen. Die Vorlage des Vertrags ist die Voraussetzung für den nächsten entscheidenden Schritt im Demokratisierungsprozess. Die Parteien sind darauf angewiesen, diesen Zeitplan einzuhalten, um Planungsunsicherheiten für den Berliner Haushalt und die Verwaltung zu minimieren. Die Dachgruppe überprüft fortlaufend, ob die Fachgremien ihre Ergebnisse termingerecht liefern.

Mitgliederbefragungen nach Vertragsabschluss

Sobald der Entwurf des Koalitionsvertrags feststeht, werden weitere demokratische Verfahren eingeleitet. Alle drei beteiligten Parteien planen anschließend so genannte Mitgliederbefragungen. Bei diesen Verfahren geben die Basismitglieder der jeweiligen Parteien ihre Meinung zum Vertragstext ab. Diese Befragungen dienen der Legitimation des Bündnisses innerhalb der eigenen Wählerschaft. Erst nach positivem Ausgang dieser internen Prozesse können die Verträge unterzeichnet werden. Die Dachgruppe hat somit die Aufgabe, den Vertrag so zu gestalten, dass er in allen drei Parteien die nötige Mehrheit findet.