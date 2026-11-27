Ein Sitz fehlt zur Mehrheit: Neuseelands Ministerpräsident Luxon muss nach der Parlamentswahl verhandeln. Eine Quereinsteigerin hält die Schlüssel zur Macht in der Hand. Drohen Neuwahlen?

Vorsitzende der Opportunity Party, Qiulae Wong: Die frühere Unternehmensberaterin stieß zufällig auf eine Stellenanzeige der Partei. Neuseelands bisherige Regierung steht wegen des äußerst knappen Ausgangs der Parlamentswahl vor schwierigen Koalitionsverhandlungen.

Das konservative Bündnis von Ministerpräsident Christopher Luxon verfehlte laut dem drei Wochen nach der Abstimmung bekanntgegebenen amtlichen Endergebnis die absolute Mehrheit um einen Sitz. Die neue Mitte-Partei Opportunity könnte nun entscheiden, wer künftig das Land regiert.

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First kommen nach der Wahl vom 7. November zusammen auf 65 der 130 Sitze im Parlament. Für eine Mehrheit sind 66 Mandate nötig. Das Oppositionslager aus der sozialdemokratischen Labour-Partei von Ex-Ministerpräsident Chris Hipkins, den Grünen und der Maori-Partei Te Pati Maori erreicht 58 Sitze.