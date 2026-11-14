Koalitionsvertrag: EEG-Reform und Einspeisevergütung für Solaranlagen erhalten bleiben

SPD und Union einigen sich auf den Erhalt der Einspeisevergütung für Solaranlagen bis 50 Kilowatt. Details zur EEG-Novelle und Konflikte mit dem Netzpaket werden bekannt.

Die Bundesregierung plant erhebliche Änderungen im Erneuerbaren-Energien-Gesetz, um die Förderung von Photovoltaik-Anlagen langfristig zu sichern. Innenpolitik und Energiepolitik überschneiden sich, da sowohl die Sozialdemokraten als auch die Christlich Demokratische Union den bisherigen Mechanismus der Einspeisevergütung für kleine Solaranlagen beibehalten wollen. Dieser Kompromiss wurde in einem internen Infobrief der SPD -Energieexpertin Nina Scheer deutlich, der am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters vorlag und erstmals konkrete Details der Einigung bei der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes enthüllte.

Kompromiss bei der Einspeisevergütung für Photovoltaik

Die Kernregelung sieht vor, dass Betreiber von Solaranlagen weiterhin einen gesetzlich festgelegten Betrag für den Strom erhalten, den sie nicht selbst verbrauchen, sondern ins öffentliche Netz einspeisen. Bisher wollte der Regierungsentwurf diese feste Einspeisevergütung für neue Anlagen abschaffen und durch eine auf drei Jahre begrenzte Übergangsförderung ersetzen. Diese Pläne wurden jedoch über den Haufen geworfen. Die SPD-Politikerin nannte damit erstmals Details der Einigung bei der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, die am Donnerstag bekannt geworden war. Nach der Vereinbarung der Koalitionsfraktionen bleibt die Einspeisevergütung für neue Solaranlagen bis zu einer Leistung von 25 Kilowatt erhalten. Für größere Anlagen von 26 bis 50 Kilowatt sollen die Netzbetreiber den Strom abnehmen und zum jeweiligen Jahresmarktwert vermarkten. Diese Differenzierung soll Marktintegration und Förderung in Einklang bringen.

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Politische Konflikte zwischen Union und SPD

Die Einigung ist nicht reibungslos verlaufen und spiegelt die unterschiedlichen Prioritäten der Koalitionspartner wider. Die Union besteht nach Angaben Scheers darauf, die Reform nur gemeinsam mit dem weiterhin umstrittenen Netzpaket zu beschließen. Dies steht im direkten Widerspruch zur Haltung der SPD, die eine Entkopplung beider Themen fordert. Die SPD lehnt es daher ab, den Beschluss der EEG-Novelle von einer Einigung auf das Netzpaket abhängig zu machen. Hauptstreitpunkt dabei ist der sogenannte Redispatch-Vorbehalt, mit dem Wirtschaftsministerin Reiche Entschädigungen für neue Wind- und Solaranlagen einschränken will, wenn diese wegen überlasteter Stromnetze abgeschaltet werden müssen. Die SPD lehnt dies ab und fordert stattdessen flexiblere Netzanschlüsse, um Planungsunsicherheit zu vermeiden und Investitionen nicht zu gefährden.

Veränderungen im Windenergie-Ausbau und Pachtregelungen

Auch beim Ausbau der Windenergie verständigten sich Union und SPD auf Änderungen, die regionale Disparitäten ausgleichen sollen. So soll eine neue Südquote dafür sorgen, dass mehr Windkraftanlagen in Süddeutschland gebaut werden, um die Stromnetze dort entlasten. Zudem wird die von Reiche geplante Begrenzung der Pachtzahlungen für Windkraftstandorte abgeschwächt. Der sogenannte Pachtdeckel soll nur noch greifen, wenn bei Ausschreibungen für neue Windkraftanlagen nicht genügend Gebote eingehen. In diesem Fall soll die Obergrenze bei 3,75 statt 3,5 Prozent des rechnerisch erzielbaren Jahreserlöses liegen. Ferner soll geprüft werden, wie der Transport großer Windkraftteile erleichtert werden kann, etwa wenn Rotorblätter über fremde Grundstücke schwenken müssen. Diese Maßnahmen sollen bürokratische Hürden senken und die Akzeptanz vor Ort erhöhen.

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Druck durch EU-Genehmigungen und Zeitdruck

Ein entscheidender Faktor für die Dringlichkeit der Gesetzesnovelle ist der Zeitfaktor, der durch europäische Vorgaben getrieben wird. Scheer mahnte an, dass eine Verabschiedung so bald wie möglich sei, weil die EU-Genehmigung des bisherigen Förderrahmens für neue Ökostromanlagen Ende des Jahres ausläuft. Diese Frist macht eine zügige Entscheidung unverzichtbar, um Investitionen und Projekte nicht zu gefährden. Allerdings ist offen, ob der Bundestag das Gesetz wie nun geplant in der letzten Novemberwoche verabschieden kann. Die politischen Verzögerungen durch die Diskussionen um das Netzpaket stehen im Konflikt mit diesen engen zeitlichen Rahmenbedingungen, die von der EU vorgegeben sind. Eine Verschiebung könnte rechtliche Lücken im Förderregime öffnen und die Planungssicherheit für Energieerzeuger mindern.

Reaktionen der Grünen und Ausblick

Auch die Grünen drängen auf eine rasche Verabschiedung der EEG-Novelle, um wirtschaftliche Folgen abzuwenden. Die Zeit tickt, betonten sie, da Tausende Jobs und Millionen Euro an Investitionen an dem Gesetz hängen. Ihr Energiepolitiker Michael Kellner sagte am Samstag, wenn das EEG geeint sei, müsse es schnellstmöglich beschlossen werden. Es darf nicht mit dem Netzpaket in Geiselhaft gehalten werden, nur weil Frau Reiche das will, erklärte er mit Blick auf die Positionen in der Koalition. Die politischen Akteure stehen nun unter Beobachtung, wie sie den Balanceakt zwischen gesetzlicher Frist, technischer Machbarkeit und politischer Einigung meistern. Die kommende Novemberwoche wird entscheidend sein, um die Energiewende auf Kurs zu halten und die Infrastruktur für erneuerbare Energien weiter auszubauen.