Zwei offene Briefe von Ex-Senatoren und Künstlern: Kürzungen zurücknehmen, Tarifausgleich sichern. Mit dabei: Flierl und Goehler.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Archivbild vom Dezember 2024: Mit dem Slogan „Kahlschlag des Senats“ beteiligte sich die Linke am Protest gegen die Kulturkürzungen.

Jetzt will sie selbst regieren. Gleich zwei offene Briefe sind bei den Berliner Koalitionsverhandlern eingegangen. und das andere ist ein Brief der früheren Kultursenatoren Adrienne Goehler und Thomas Flierl zwei Tage zuvor. Beide drängen darauf, die Kürzungen der vergangenen Jahre zurückzunehmen. SPD, Grüne und Linke verhandeln über einen gemeinsamen Koalitionsvertrag.

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Initiiert haben den ersten Brief acht Häuser, darunter das Berliner Ensemble, die Deutsche Oper, das Deutsche Theater, die Schaubühne und die Volksbühne. Die Verfasser erwarten, dass die Kürzungen der vergangenen Jahre rückgängig gemacht werden. Das sei ein „Akt der Fairness und Wertschätzung“. Weitere Einschnitte würden ihrer Einschätzung nach vielerorts dauerhafte Schäden verursachen.