Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt trennen sich in einem unterhaltsamen und schnellen Spiel mit 2:2. Die SGE hält ihre Serie damit aufrecht.

Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt trennen sich in einem unterhaltsamen und schnellen Spiel mit 2:2. Die SGE hält ihre Serie damit aufrecht.fehlt im Rennen um die Europapokalplätze nach einem unterhaltsamen Duell der Schwung des Siegens.

Ein 2:2 beim VfB half den seit fünf Pflichtspielen ungeschlagenen Frankfurtern am Samstagabend immerhin mehr als den Gastgebern, die in der Fußball-In einem intensiven Spiel mit vielen harten Zweikämpfen nutzte Grischa Prömel die erste gute Stuttgarter Chance zum Führungstreffer. Frankfurt war bissig und optisch überlegen: Ansgar Knauff traf nach einem Eckball zum Ausgleich, weil Deniz Undav unhaltbar abfälschte.

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Der VfB-Kapitän bereitete dann aber das 2:1 von Luca Jaquez vor – wieder schlug die Eintracht in Person von Nationalstürmer Younes Ebnoutalib schnell zurück. Der VfB suchte zuletzt die verlorenen Tore.