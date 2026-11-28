Koch fliegt doch nicht: Eintracht-Serie hält beim VfB
Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt trennen sich in einem unterhaltsamen und schnellen Spiel mit 2:2. Die SGE hält ihre Serie damit aufrecht.
Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt trennen sich in einem unterhaltsamen und schnellen Spiel mit 2:2. Die SGE hält ihre Serie damit aufrecht.fehlt im Rennen um die Europapokalplätze nach einem unterhaltsamen Duell der Schwung des Siegens.
Ein 2:2 beim VfB half den seit fünf Pflichtspielen ungeschlagenen Frankfurtern am Samstagabend immerhin mehr als den Gastgebern, die in der Fußball-In einem intensiven Spiel mit vielen harten Zweikämpfen nutzte Grischa Prömel die erste gute Stuttgarter Chance zum Führungstreffer. Frankfurt war bissig und optisch überlegen: Ansgar Knauff traf nach einem Eckball zum Ausgleich, weil Deniz Undav unhaltbar abfälschte.
Der VfB-Kapitän bereitete dann aber das 2:1 von Luca Jaquez vor – wieder schlug die Eintracht in Person von Nationalstürmer Younes Ebnoutalib schnell zurück. Der VfB suchte zuletzt die verlorenen Tore.
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