Holm Friebe und Rainer Kirberg veröffentlichen Kochen mit Ketchup. Das Buch aus dem Märzverlag zeigt 42 Rezepte und die Geschichte der Kultsoße.

Der Autor Holm Friebe und der Filmemacher Rainer Kirberg widmen dem roten Geschmacksverstärker ein neues Buch mit dem Titel Kochen mit Ketchup. Die beiden Verfassten begleiten die rote Soße durch verschiedene historische und kulturelle Kontexte, beginnend bei Henry J. Heinz bis hin zur Pop-Art-Bewegung. Ein wichtiger technischer Meilenstein wird dabei hervorgehoben: Seit 1992 wird die Plastikflasche auf den Kopf gestellt, was das mühsame Klopfen und Schütteln vermeidet und den direkten Zugang zur Soße erleichtert. Diese Erfindung hat die Zubereitung und den Verzehr von Ketchup im Alltag grundlegend verändert.

Historische Wurzeln bei Heinz und Warhol

Die Autoren untersuchen die kulturelle Bedeutung der Sauce und verknüpfen diese mit bekannten Persönlichkeiten der Geschichte. Andy Warhol, der als Andrew Warhola Jr. in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, liebte Massenprodukte wie Suppendosen, Fast Food, Coca-Cola und eben Ketchup. Er erhob diese Alltagsgegenstände später zu Kunstwerken und festigte so den Status der Soße als Ikonografie der Popkultur. Durch diese Perspektive wird deutlich, dass Ketchup weit mehr ist als nur eine Beilage zu Pommes oder Currywurst, sondern ein Teil der gesellschaftlichen Identität.

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42 Rezepte erweitern den kulinarischen Horizont

Das Werk stellt insgesamt 42 Rezepte vor, die zeigen, wie vielseitig die rote Soße in der Küche eingesetzt werden kann. Die Zutatenlisten stammen von Unterstützern aus den Bereichen Kultur, Politik und Gastronomie. Klaus Lederer, der ehemalige Kultursenator Berlins, liefert mit dem Wurstgulasch Werder Art ein Beispiel für norddeutsche Nostalgie. Sein Gericht kombiniert Würstchen mit Nudeln und einer Portion Ketchup, was an Kindheit und Kantinenküche erinnert. Diese Kombination überrascht geschmacklich positiv und löst sich von dem Klischee, dass Ketchup nur für einfache Gerichte geeignet sei.

Kritische Stimmen und feine Gastronomie

Sternekoch Jürgen Langenbacher integriert Ketchup in seine Haute Cuisine, indem er eine Cocktailsauce zu Büsumer Krabben anreichert. Er betont ausdrücklich, dass die Soße ein Eigenleben entwickelt und unverzichtbar für das Gesamtaroma ist. Gastrokritikerin Tina Hüttl geht noch einen Schritt weiter und kombiniert Muscheln mit Orangenmarmelade und Ketchup. Diese Mutprobe zeigt, dass kulinarischer Dünkel abgebaut werden kann, wenn man bereit ist, ungewöhnliche Geschmacksrichtungen zu testen. Die Rezepte demonstrieren, dass Ketchup eine Brücke zwischen Alltagsküche und gehobener Gastronomie schlagen kann.

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Soße als Mittel zum kulturellen Zusammenhalt

Das Buch erscheint im Märzverlag und positioniert Ketchup als echtes Kulturgut neben einer Kochzutat. Die Autoren argumentieren, dass Essen Menschen zusammenbringt und Geschmack stets subjektiv ist. Durch das Beiseiteschieben von Elitismus in der Küche kann der reine Spaß am Kochen und Essen wiederentdeckt werden. Die Präsentation der Rezepte in Kochen mit Ketchup dient dabei nicht nur der Information, sondern auch der Unterhaltung. Sie lädt die Leser ein, eigene Erfahrungen mit der roten Soße zu machen und dabei Grenzen zu überschreiten.

Die Darstellung zeigt, dass die Geschichte von Ketchup eng mit der Entwicklung der Popkultur und technischer Innovationen verknüpft ist. Von den Anfängen bei Henry J. Heinz bis zur modernen Nutzung in kreativen Gerichten der Sterne-Köche. Die Autoren Holm Friebe und Rainer Kirberg schaffen es, eine klare Linie zwischen der historischen Bedeutung und der aktuellen kulinarischen Anwendung zu ziehen. Das Buch bietet somit eine umfassende Sicht auf ein Produkt, das in keinem deutschen Kühlschrank fehlen darf.