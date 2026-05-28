Škoda Kodiaq: Zuverlässiges SUV mit wenigen Schwachpunkten

Der Škoda Kodiaq hat sich beim TÜV-Termin als verlässliches SUV mit nur wenigen Schwachpunkten gezeigt. Trotz durchweg hoher Laufleistungen überzeugt er mit einer erfreulichen Zuverlässigkeit, die auch gebraucht überzeugt.

Der Škoda Kodiaq hat sich beim TÜV-Termin als verlässliches SUV mit nur wenigen Schwachpunkten gezeigt. Trotz durchweg hoher Laufleistungen überzeugt er mit einer erfreulichen Zuverlässigkeit , die auch gebraucht überzeugt.

Der Kodiaq misst 4,70 Meter und ist technisch eng mit dem VW Tiguan verwandt. Die robusten 'Scout'-Versionen treten mit Allradantrieb und Offroad-Optik an, während die Sportline-Modelle mit dynamischem Design und sportlicher Abstimmung punkten. Der Kodiaq kombiniert enorm viel Platz mit solidem Komfort. Das optionale Adaptivfahrwerk gleicht Unebenheiten souverän aus, während das Fahrverhalten angenehm neutral bleibt.

Vorn wie hinten bietet das SUV reichlich Raum, im Fond fast Oberklasseniveau. Der Kofferraum zählt zu den größten seiner Klasse. Größere Schwächen blieben bislang aus. Der 2.0 TSI kann bei hohen Laufleistungen viel Öl verbrauchen, einige Diesel fielen mit verschlissenen Injektoren oder Turboladern auf.

Ansonsten gilt der Kodiaq als zuverlässig und hat eher selten Werkstattaufenthalte. Der Škoda Kodiaq zeigt sich als groß dimensioniertes und alltagstaugliches SUV mit hoher Zuverlässigkeit. Typische Schwachstellen wie vereinzelt auftretender zu hoher Ölverbrauch oder verschleißanfällige Querlenker trüben den Gesamteindruck kaum. Rückrufe sind Einzelfälle. Insgesamt ein robustes und langstreckentaugliches Familienauto mit überschaubarem Risiko beim Gebrauchtwagenkauf





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