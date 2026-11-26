Nach der zweiten Insolvenz im Juli 2026 startet Kodi mit 101 Standorten neu. Chef Rüdiger Grommes kündigt Expansion und mehr Sortimentsvielfalt an.

Der Haushaltsdiscounter Kodi hat nach der zweiten Insolvenz in kürzester Zeit einen definitiven Neustart eingeläutet. Rüdiger Grommes, der geschäftsführende Gesellschafter und Chef der Marke, sicherte Kunden und Mitarbeitern eine klare Zukunftsperspektive zu. Die Zahl der erhaltenen Filialen beträgt exakt 101 Standorte, die das Fundament für die kommenden Geschäfte bilden sollen.

Strukturwandel: Neue Gesellschaften übernehmenAssets

Die rechtliche und operative Basis für den Neustark bildet die neu gegründete Kodi Retail GmbH. Diese Entität hat die physischen Standorte, die bestehenden Warenbestände sowie die exklusiven Markenrechte des Discounters übernommen. Hinter diesem neuen Unternehmensgebilde verbirgt sich laut Berichten der Zeitung Merkur eine internationale Investorengruppe, die das Finanzpolster für den Wiederaufbau bereitstellt. Die vorherige Struktur, die Kodi Handels GmbH, war in einem Verfahren in Eigenverwaltung gegangen, um das Unternehmen zu sanieren.

Also read Unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht: Einigung im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie

Bittere Vorgeschichte: Zwei Insolvenzen und Personalabbau

Der Weg zu diesem aktuellen Schritt war von erheblichen Schwierigkeiten geprägt. Bereits im November 2024 hatte Kodi Insolvenz angemeldet, ausgelöst durch Kaufzurückhaltung der Konsumenten und massiv gestiegene Kosten für Energie und Transport. Damals übernahm ein Investorenkonsortium die Geschicke, doch die Rettung war von kurzer Dauer. Im Frühjahr 2025 wurde das Filialnetz bereits drastisch reduziert, von ursprünglich 238 auf rund 150 Standorte. Die zweite Insolvenz folgte im Juli 2026, was erneut zu einem Kahlschlag führte.

Durch diese Turbulenzen verlor die bisherige Firmenzentrale in Oberhausen ihre Bedeutung und wurde geschlossen. Insgesamt rund 265 Mitarbeiter verloren bei den beiden Insolvenzen und den damit verbundenen restrukturierungsmaßnahmen ihre Arbeitsplätze. Die Kette musste einen langen Zeitraum der Unsicherheit und des Zusammenbrechens hinter sich lassen, ehe nun die neue Eigentümerstruktur Stabilität verspricht.

Advertisement

Advertisement

Konzept: Frische Ware und Wachstum

Trotz der turbulenten Vergangenheit äußern sich die neuen Verantwortlichen optimistisch bezüglich der Zukunft. Rüdiger Grommes betont in öffentlichen Äußerungen, dass nun eine klare Perspektive bestehe: Die 101 verbliebenen Standorte sollen nicht nur überleben, sondern aktiv weiterentwickelt werden. Ein zentrales Versprechen ist die Erweiterung des Sortiments. In die Regale sollen künftig wöchentlich mehr als 50 neue Artikel Einzug halten, um das Angebot attraktiver zu gestalten.

Das traditionelle Kernsortiment bleibt indes erhalten. Dazu gehören weiterhin Waren aus den Bereichen Haushalt, Drogerie, Reinigung, Heimwerken, Schreibwaren und Elektro. Frank Tepas, der für das operative Tagesgeschäft zuständig ist, verspricht den Kunden, dass sie bei jedem Ladenbesuch spüren würden, dass sich bei Kodi etwas bewegt. Das Ziel ist es, die Lücke zu schließen, die durch die Schließungen entstanden ist, und wieder volles Vertrauen in die Marke zu wecken.

Expansion: Neue Filialen in Velbert und Goch

Der Fokus liegt nicht nur auf der Konsolidierung, sondern auch auf sichtbarem Wachstum. Die Kette hat bereits Pläne zur Eröffnung neuer Filialen bekannt gegeben. Im November kehrte der Discounter an frühere Standorte in den Städten Velbert und Goch zurück. Diese Maßnahmen signalisieren, dass das Unternehmen nicht nur die Schocks der Vergangenheit verdaut hat, sondern aktiv in die Marktpositionierung investiert, um Kunden aus der Region wieder zurückzugewinnen.