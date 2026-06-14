Koeman hofft auf unvergessliches WM-Erlebnis für van Dijk - Oranje startet gegen Japan

Ronald Koeman erhofft sich für Kapitän Virgil van Dijk ein besonders WM-Turnier, da es vermutlich seine letzte Weltmeisterschaft sein wird. Trotz mehrerer verletzter Stars starten die Niederlande mit hohen Zielen in die Gruppenphase gegen Japan.

Die niederländische Fußballnationalmannschaft startet mit großer Vorfreude und einer klaren Zielsetzung in die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Im Mittelpunkt des Interesses steht Kapitän Virgil van Dijk, der nicht nur als unverzichtbarer Pfeiler in der Abwehr gilt, sondern auch als prägende Persönlichkeit für das Mannschaftsgefüge.

Bondscoach Ronald Koeman äußerte am Samstag, kurz vor dem Auftaktmatch gegen Japan, die Hoffnung, dass das Turnier für den 34-jährigen Liverpool-Verteidiger zu einem unvergesslichen Erlebnis werde. Koeman betonte, dass es höchstwahrscheinlich van Dijks letzte WM-Teilnahme sein wird, weshalb der Fokus darauf liege, ihm und der Mannschaft einen herausragenden Turnierverlauf zu ermöglichen.

Van Dijk bringe als erfahrener Spieler nicht nur defensive Stärke und Gefährlichkeit bei Standards mit, sondern trage auch durch seine positive Ausstrahlung maßgeblich zur Harmonie im Team bei, besonders während der langen together im Turnierverlauf. Diese Führungsrolle sei umso wertvoller, als dass mehrere niederländische Stars verletzungsbedingt fehlen: Xavi Simons, Matthijs de Ligt und Stefan de Vrij fallen aus, und auch Jurriën Timber vom FC Arsenal musste kurzfristig absagen. Trotz dieser personellen Rückschläge bleibt die Ambition unverändert groß.

Koeman erinnerte daran, dass die Niederlande historisch bei großen Turnieren stets präsent sind und der Druck, die späteren Runden zu erreichen, selbst auferlegt sei. Das Ziel ist klar: Die Oranje wollen bei dieser WM wieder einmal überzeugen und möglichst tief ins Turnier vordringen, wobei van Dijks Erfahrung und leadership im Zentrum dieses Unterfangens stehen werden.

Die Partie gegen Japan am Sonntagabend um 22.00 Uhr MESZ bildet den Auftakt zu einer Reise, die für van Dijk und seine Mannschaftskollegen unvergesslich werden soll - und möglicherweise sogar historisch





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