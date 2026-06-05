Koffein kann nächtliche Hirnaktivität verändern - auch bei scheinbar normalem Schlaf

Eine umfassende Übersichtsarbeit zeigt, dass Koffein die Tiefschlafphasen und die elektrische Aktivität des Gehirns beeinträchtigt, selbst wenn Betroffene ihren Schlaf als erholsam empfinden. Die Studie betont jedoch methodische Beschränkungen und die Notwendigkeit weiterer Forschung.

Wer auch spät am Abend noch einen Kaffee, Espresso oder ein koffeinhaltiges Getränk wie Cola genießt und trotzdem scheinbar problemlos einschlafen kann, könnte dennoch einen gestörten Erholungsprozess im Gehirn haben.

Eine aktuelle Übersichtsarbeit, die 32 kontrollierte Studien zusammenfasste, zeigt, dass Koffein die nächtliche Aktivität des Gehirns nachhaltig verändern kann - und das sogar dann, wenn die Betroffenen ihren Schlaf als normal empfinden. Die Wissenschaftler der Universität Stettin untersuchten nicht nur klassische Schlafparameter wie Gesamtschlafzeit und Häufigkeit nächtlicher Aufwachphasen, sondern konzentrierten sich vor allem auf die elektrische Hirnaktivität, die während des Schlafs gemessen wird.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Wirkung von Koffein häufig stärker ist, als herkömmliche Messungen vermuten lassen, und dass sich die Struktur des Schlafs verändern kann, obwohl die Gesamtschlafdauer unverändert bleibt. Im Detail blockiert Koffein im Gehirn die Rezeptoren, an die das körpereigene Adenosin normalerweise bindet. Adenosin sammelt sich über den Tag hinweg an und erzeugt den sogenannten Schlafdruck - das physiologische Bedürfnis nach Schlaf. Durch die Blockade wird der Schlafdruck vorübergehend reduziert, während Wachheit und Aufmerksamkeit zunehmen.

Besonders betroffen sind dabei die tiefen, langsamen Wellen im Non‑REM‑Schlaf, die für die wahre körperliche und neuronale Regeneration entscheidend sind. Der nicht an der Studie beteiligte Schlafmediziner Dr. Michael Feld erklärt, dass im Tiefschlaf wichtige Reparatur‑ und Konsolidierungsprozesse ablaufen. Wenn Koffein diese Phasen abschwächt, bleibt das Gehirn länger in einem aktivierten Zustand, was zu einem scheinbar leichteren, aber weniger erholsamen Schlaf führen kann. Die Autoren der Übersicht weisen jedoch auf erhebliche Einschränkungen der vorhandenen Studienlage hin.

Viele Untersuchungen umfassten nur acht bis 22 Teilnehmende und konzentrierten sich fast ausschließlich auf gesunde junge Männer. Frauen, ältere Menschen, Jugendliche, Personen mit bereits bestehenden Schlafstörungen oder solche mit extrem hohem Koffeinkonsum wurden nur selten berücksichtigt.

Zudem variierten Dosierung, Zeitpunkt der Einnahme und Messmethoden stark zwischen den Studien. Deshalb lässt sich zwar ein Zusammenhang zwischen Koffeinkonsum und veränderter nächtlicher Hirnaktivität nachweisen, aber keine pauschalen Aussagen für die gesamte Bevölkerung treffen. Weitere Forschung ist nötig, um individuelle Risiken besser zu verstehen und klare Handlungsempfehlungen für den Koffeinkonsum am Abend zu formulieren





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