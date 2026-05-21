Kofi Amoako: Der Abräumer von Dynamo Dresden wird ein Hamburger

Der junge defensive Mittelfeldmann soll nach einer starken Saison beim Zweitligisten den Bundesligisten verlassen.

In dieser Woche noch soll Kofi Amoako den obligatorischen Medizin-Check absolvieren und seinen Vertrag auf der Geschäftsstelle unterschreiben. Dann ist der Abräumer von Dynamo Dresden endgültig ein HSVer.

Doch wer ist der junge defensive Mittelfeldmann, der sich mit einer starken Saison beim Zweitligisten 32 Einsätze, davon 29 in der Startelf in den Fokus der Hamburger gespielt hat und für den der Bundesligist deshalb die Ausstiegsklausel zieht? Der gebürtige Hannoveraner kostet knapp 2 Millionen Euro. Eine Frohnatur bekommen. Sein Lachen ist hochgradig ansteckend.

Der U20-Nationalspieler 6 Einsätze soll stets mit guter Laune und einem Strahlen im Gesicht zu den Trainingseinheiten und Spielen der Dresdner gekommen sein. Der 1,86-Meter-Mann gilt als pflegeleichter Profi, der sich gut einzuordnen weiß. Bei Dynamo startete er durch, als der Zweitligist mit Robert Wagner 22 einen starken Nebenmann und Unterstützer auf der Doppelsechs vom SC Freiburg ausgeliehen hatte. Der Deutsch-Ghanaer gilt auf und neben dem Platz als mutig, selbstbewusst und bodenständig.

Im vergangenen Winter wollte ihn US Lecce aus der Serie A verpflichten. Doch der Deal platzte, weil sich die Italiener mit den Sachsen nicht auf eine Ablösesumme einigen konnten. Damals sagte Amoako Ich habe es relativ locker genommen und mir in den Kopf gesetzt: Wenn es klappt, ist es gut. Wenn nicht, bin ich auch weiter gern hier.

Bei seiner Lebensgefährtin Klara war damals die Freude über die Absage groß. Kofi dazu Als es vorbei war, habe ich meine Freundin angerufen. Sie ist ohnehin happy und hat sich gefreut, dass ich hierbleibe. Sie studiert in Dresden, hätte nicht mitgekonnt und wollte daher nicht, dass ich gehe, erzählt Amoako.

Karla wollte damals keine Fernbeziehung. Die Distanz zwischen Dresden und Lecce sind immerhin 1840 Kilometer. Von Dresden die Elbe hoch nach Hamburg dagegen nur 500 Kilometer. Und die Hansestadt hat auch eine schöne Universität





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