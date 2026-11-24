Der Umschlag sinkt deutlich, doch bei wichtigen Bauprojekten gibt es Bewegung. Warum die Branche jetzt keine Verzögerung duldet.

Der Hamburger Hafen schwächelt, doch der Branchenverband sieht Fortschritte bei Infrastrukturprojekten. Die Forderung der Firmen: keine Verzögerungen mehr! Hamburgs Hafenwirtschaft stellt der Stadt bei wichtigen Infrastrukturprojekten ein gutes Zeugnis aus.

Doch bei der Umsetzung drängt die Branche jetzt aufs Tempo. Denn im Hafen kriselt es. Die Stadt habe in den vergangenen Monaten eine „Reihe bedeutender Entscheidungen“ getroffen, die mehrere Vorhaben voranbringen könnten, teilte der Unternehmensverband Hafen Hamburg anlässlich seiner jährlichen Mitgliederversammlung mit. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben rund 100 Hamburger Hafenunternehmen.

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Konkret geht es unter anderem um die Planungen für den Neubau der Köhlbrandbrücke, die Erschließung neuer Hafenflächen in Steinwerder-Süd und die Sanierung des Salzgitterkais, an dem Erz und Kohle umgeschlagen werden. Deutschlands mit Abstand größter Hafen kämpft unterdessen mit sinkenden Umschlagszahlen. In den ersten neun Monaten des Jahres sank der Gesamtumschlag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent auf 84,5 Millionen Tonnen.

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Besonders die Probleme des städtisch-privaten Terminalbetreibers HHLA machten sich bemerkbar: Dessen Containerumschlag brach um 7,7 Prozent auf 4,2 Millionen Standardcontainer ein. Als Gründe für die zuletzt schlechte Entwicklung nennt der Branchenverband wetterbedingte Einbußen, Verwerfungen am globalen Erdölmarkt, Warnstreiks und die Modernisierung von Containerterminals. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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