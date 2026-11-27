Die Hamburger Hafenbehörde HPA hat erstmals Zahlen veröffentlicht, wie viele Lastwagen das erlaubte Gewicht von bis zu 44 Tonnen auf der Köhlbrandbrücke überschreiten.

Seit Mai ist die Brücke für Lkw mit mehr als 44 Tonnen Gewicht gesperrt. Das soll sicherstellen, dass die marode Brücke bis zur Errichtung des geplanten Neubaus hält.

Mithilfe einer eingebauten Waage lässt sich messen, wie viele Lastwagen mit mehr als 44 Tonnen Gewicht über die Brücke fahren. Laut HPA waren das in den Monaten April bis Juli täglich durchschnittlich bis zu 143. Im Juli fuhren laut HPA 143 Lkw mit mehr als 44 Tonnen Gewicht über die Brücke. Aktuellere Zahlen lägen nicht vor.

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Allerdings: In einer stichprobenhaften Prüfung sei eine andere, geeichte Waage zu anderen Ergebnissen gekommen. Eine Bewertung der Situation sei auch deshalb noch nicht möglich, heißt es in der gemeinsamen Antwort von HPA und Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Die gemessenen Zahlen bezüglich Brückenschutz seien allenfalls"erste Trendbetrachtungen". Deshalb sei eine Bewertung der Situation noch nicht möglich, so die Hafenbehörde.