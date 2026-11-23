In der Schlosskapelle in Bad Grönenbach sind am Sonntag bei einem Gottesdienst 56 Personen leicht bis mittelschwer durch Kohlenmonoxid verletzt worden. Ursache soll eine defekte Heizung sein. Über 110 Einsatzkräfte waren im Einsatz, 18 Betroffene wurden in Krankenhäuser gebracht.

Rettungskräfte sind am Sonntag in Bad Grönenbach im Großeinsatz. Dort erleiden zahlreiche Besucher eines Gottesdienst es Vergiftungen. Es gibt einen konkreten Verdacht. Blick ins Innere der Schlosskapelle in Bad Grönenbach .

In dem Raum soll es durch ausströmendes Kohlenmonoxid insgesamt 19 Verletzte gegeben haben. Blick ins Innere der Schlosskapelle in Bad Grönenbach . In dem Raum soll es durch ausströmendes Kohlenmonoxid insgesamt 19 Verletzte gegeben haben. Besucher klagten über Atembeschwerden und Übelkeit, einige gingen offenbar wegen ihrer Beschwerden zu Boden: In Bad Grönenbach musste am Sonntag ein Gottesdienst in der Schlosskapelle abgebrochen werden.

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Es folgte ein Großeinsatz für die Rettungskräfte: Die Polizei spricht am Nachmittag von insgesamt 56 leicht bis mittelschwer verletzten Personen. Sie sollen sich mit Kohlenmonoxid vergiftet haben. Das gefährliche Gas trat nach bisherigen Ermittlungen wegen einer defekten Heizung aus, teilen die Beamten mit. Krankenwagen und Polizeifahrzeuge sowie das Blaulicht sind am Sonntag in dem Unterallgäuer Ort nicht zu übersehen: Sie stehen aufgereiht unter anderem am Ortseingang und auf dem Platz vor der Feuerwehr.

Über 110 Einsatzkräfte sind im Einsatz. Sie bringen die Betroffenen zunächst aus der Kapelle des historischen Schlosses zum Feuerwehrhaus. Dort untersuchen Mediziner die Gläubigen und verteilen sie auf umliegende Krankenhäuser in der Region. Auch ein Rettungshubschrauber ist laut Polizei im Einsatz.

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Die zuständige Integrierte Leitstelle Donau-Iller sprach kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe davon, dass 30 Betroffene nach der Untersuchung direkt nach Hause gehen konnten - sie gelten als unverletzt. Insgesamt 18 seien ins Krankenhaus gebracht worden. Unter ihnen sind laut ILS auch Kinder. Wie viele, stand bis Redaktionsschluss nicht fest.

Die Feuerwehr stellte in der Kapelle eine „sehr hohe Kohlenmonoxid-Konzentration“ fest, sagt die Polizei. Der Mesner habe Sonntagfrüh um 6 Uhr ein erst vor wenigen Wochen neu angeschafftes Heizgerät eingeschaltet - um die Kapelle zu heizen. Das Gerät verfügt laut Polizei über eine automatische CO-Abschaltvorrichtung. Das bedeutet: Bei einer zu hohen Kohlenmonoxid-Konzentration schaltet sich das Gerät selbstständig ab.

Nach bisherigen Ermittlungen gab es jedoch eine Funktionsstörung. Weitere Ermittlungen laufen. Der Gottesdienst fand um 10 Uhr in der Schlosskapelle statt. Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Hohen Schlosses, das nach früheren Plänen zu einem Hotel umgebaut werden sollte.

Die Priesterbruderschaft St. Petrus veranstaltete den Gottesdienst. Die Glaubensgemeinschaft nutzt laut Homepage mehrere Kirchen – unter anderem auch die Schlosskapelle. Die Bruderschaft bestätigt gegenüber unserer Redaktion am Sonntag, dass während des Gottesdienstes Gläubige umgekippt seien. Daraufhin wurden die Rettungskräfte alarmiert und der Gottesdienst abgebrochen.

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Kohlenmonoxid ist laut Umweltbundesamt ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen entsteht. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. In höheren Konzentrationen wirkt CO als starkes Atemgift.

„Wenn der Mensch zu viel Kohlenmonoxid einatmet, kann der Körper nicht mehr genügend Sauerstoff aufnehmen und zu den lebenswichtigen Organen transportieren“, schreibt das Umweltbundesamt auf seiner Homepage. Dadurch komme es bei einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zum Sauerstoffmangel im Körper. CO ist daher ein starkes Atemgift und kann außerdem das Zentralnervensystem beeinträchtigen.