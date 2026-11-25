Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann und Boris Becker unterstützen Alexander Zverev. Nach der ATP-Finals-Niederlage betonen sie den verdienten Weltranglisten-Status.

Alexander Zverev hat die Chance auf den Titelgewinn bei den ATP Finals in Turin verpasst. Mit einer 2:6-Niederlage im ersten Satz und einem knappen 6:7 im Tiebreak unterlag er dem spanischen Topspieler Carlos Alcaraz. Diese Partie beendete Zverevs starke Saison ohne den krönenden Titel, bleibt aber ein wichtiger Baustein für seine Position als Weltrangliste nerster.

Verteidigung des Weltranglisten-Titels durch Kohlmann

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann spricht Alexander Zverev nach der Niederlage das Wort. Er betont, dass die Nummer eins der Weltrangliste sich diesen Status durch herausragende Leistungen verdient habe. Kohlmann verweist darauf, dass Zverev mit mehr als 10.000 Punkten Vorsprung die Spitze des Rankings anführe. Diese Punkte seien nicht geschenkt worden, sondern Ergebnis einer konstant guten Saison. Für Kohlmann ist die aktuelle Diskussion über den Titel unerheblich, solange die Statistiken die Dominanz Zverevs belegen.

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Kritik an Statistiken gegen Alcaraz und Sinner

Ein wiederkehrender Kritikpunkt an Zverev ist seine Bilanz gegen die beiden anderen Exzellenzspieler Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Seit über zwei Jahren hat er gegen diese beiden Ausnahmekönner kein Spiel gewonnen. Die Bilanz in dieser Phase beträgt 0:12. Kritiker nutzen diese Zahlen, um den Status als Nummer eins infrage zu stellen. Kohlmann und auch Boris Becker halten diese Betrachtung jedoch für einseitig. Becker äußerte in einem Podcast, dass Zverev sich zwar nicht gegen die beiden durchsetzen konnte, aber dennoch die konstanteste Saison spielte.

Beckers Unterstützung und psychologische Stärke

Boris Becker unterstützt seinen Landsmann explizit in der aktuellen Debatte. Er argumentiert, dass Zverev die großen Turniere gewonnen hat und somit die Berechtigung für die Spitze besitzt. Becker beschreibt den neuen Zverev als Spieler, der sein Herz auf dem Platz lässt. Er kritisiert zudem die oft lautstarke Opposition, die behauptet, Zverev sei nur aufgrund von Verletzungen der Konkurrenten an der Spitze. Für Becker ist diese Sichtweise falsch, da Zufall oder Glück keine langfristige Spitzenposition garantieren können.

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Zverevs Reaktion auf die anhaltende Debatte

Alexander Zverev selbst reagiert bitterernst auf die Diskussionen um seinen Status. Vor dem Finale in Turin erklärte er, dass Meinungen Dritter ihn nicht interessieren. Das Gefühl, sich immer wieder rechtfertigen zu müssen, nervt ihn. Kohlmann bestätigt diese Einschätzung und weist darauf hin, dass Zverev das Gefühl hat, die Nummer eins zu sein, die am meisten verteidigen muss. Gleichzeitig führt er deutlich das Ranking an. Diese Diskrepanz zwischen öffentlichem Diskurs und statistischer Realität beschreibt Kohlmann als übertrieben.

Ausblick auf das Davis-Cup-Finale 2026

Die Aufmerksamkeit gilt nun dem kommenden Davis-Cup-Finale. Dort wartet Michael Kohlmann auf seinen Topspieler, um am Wochenende den ersten Triumph seit 1993 zu feiern. Der Gegner im Viertelfinale steht bereits fest. Das Finale 2026 wird live im Joyn-Stream übertragen. Für Zverev ist dies die ideale Chance, sein erfolgreiches Jahr sportlich abzurunden und den Team-Status unter Beweis zu stellen. Die Stimmung im deutschen Lager ist trotz der ATP-Niederlage positiv, da der Fokus auf dem gemeinsamen Erfolg liegt.

Statistische Einordnung der Saisonleistungen

Trotz der 0:12-Bilanz gegen Sinner und Alcaraz hat Zverev in Turin vier Top-Ten-Spieler nacheinander besiegt. Diese Leistung unterstreicht seine aktuelle Form und Widerstandsfähigkeit. Kohlmann merkt an, dass Zverev auch in anderen Phasen der Saison gegen die Weltklasse bewiesen habe. Die Niederlage gegen Alcaraz war zwar eng, doch in entscheidenden Momenten agierte der Spanier sehr stark. Dennoch bleiben zwei Grand-Slam-Siege und die Weltranglistenspitze beeindruckende Ergebnisse, die für Zverev sprechen.