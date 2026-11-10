Kokstaxi-Verdacht in Berlin: Polizei stoppt Fahrer wegen Handy am Steuer

Die Polizei Berlin stoppte in Charlottenburg-Wilmersdorf einen 23-Jährigen mit mutmaßlichem Kokstaxi. Einsatzkräfte fanden acht Gefäße mit Kokain und Bargeld.

Die Polizei Berlin hat in der Nacht einen 23-Jährigen gestoppt, der nach Angaben der Behörde ein mutmaßliches ' Kokstaxi' betrieben haben soll. Der Fahrer war aufgefallen, weil er beim Autofahren in Berlin ein Handy bedient hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Einsatzkräfte im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf auf Hinweise auf Drogenhandel.

Nach Mitteilung der Polizei gerieten vor allem die Funde im Fahrzeug und an der Person des 23-Jährigen in den Fokus. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen, später aber wieder freigelassen. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn dauert jedoch an.

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Kokain in der Jacke und Bargeld im Auto

In der Jacke des 23-Jährigen fanden die Einsatzkräfte eine Tüte mit acht kleinen Gefäßen, die augenscheinlich mit Kokain befüllt waren. Die Polizei teilte dies mit, eine abschließende Untersuchung der Substanzen wird in der Meldung nicht genannt.

Zusätzlich stellten die Beamten bei dem Mann Geldscheine in szenetypischer Stückelung sicher. Solche Stückelungen gelten laut Polizeiangaben in der Drogenszene als typisch für den Verkauf kleiner Mengen.

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Im Fahrzeug des 23-Jährigen wurden unter anderem ein Flyer für ein 'Kokstaxi', Pfefferspray, ein Golfschläger, ein zweites Mobiltelefon und Bargeld gefunden. Der Flyer deutet nach Einschätzung der Ermittler auf ein Angebot hin, Kokain direkt über einen Fahrdienst zu vertreiben.

Ermittlungen wegen Betäubungsmittelhandels mit Waffen

Gegen den 23-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelhandels mit Waffen. Die Durchsuchung seines Autos erfolgte auf staatsanwaltschaftliche Anordnung, nachdem sich bei der Überprüfung Anhaltspunkte für den Verdacht des Drogenhandels ergeben hatten.

Die Polizei hat in ihrer Mitteilung betont, dass sämtliche Angaben zum Tatverdacht noch den Stand der laufenden Ermittlungen widerspiegeln. Ob und in welcher Form Anklage erhoben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Zweiter Fall im April und Drogenlieferdienste in Berlin

Bereits im April war der Polizei in Berlin der Fahrer eines anderen mutmaßlichen 'Kokstaxis' wegen eines Handys am Steuer aufgefallen. Auch bei diesem Einsatz wurden die Beamten fündig: In einer Sporttasche hinter dem Beifahrersitz fanden Einsatzkräfte diverse, in kleineren Portionen abgepackte Drogen.

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Zu den sichergestellten Substanzen gehörten Cannabis, Kokain, Crack, LSD und Ecstasy. Hinzu kamen Handys und Bargeld. Beide Fälle zeigen nach Darstellung der Polizei, dass die Behörden im Stadtgebiet gezielt auf Verstöße im Straßenverkehr achten, die auf solche Lieferdienste hindeuten können.

Die Polizei in Berlin ermittelt nach eigenen Angaben häufiger gegen solche Lieferdienste für Drogen. Für die betroffenen Fahrer gilt in allen Verfahren die Unschuldsvermutung, solange ein Gericht keine rechtskräftige Entscheidung getroffen hat.