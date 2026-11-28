Yeliz Simsek erwartet ihr erstes Kind - und erhält zahlreiche Glückwünsche ihrer 'Sturm der Liebe'-Kollegen.

, 36, erwartet ihr erstes Kind. Bereits am 15. November machte die "Sturm der Liebe"-Schauspielerin ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich. Dort präsentierte sie in einem figurbetonten Kleid ihren Babybauch und schrieb dazu: "A new love story" .

Mittlerweile sammeln sich unter dem Beitrag zahlreiche Glückwünsche ihrer aktuellen und ehemaligen Serienkollegen. , 32, der seit Oktober 2025 als Portier Fritz Drechsler bei "Sturm der Liebe" zu sehen ist und Simseks aktuellen Serienpartner spielt. Anna Karolin Berger, 34, seit November 2025 als, 37, der bis 2023 als Gerry Richter, später Ceylan, zur Stammbesetzung von "Sturm der Liebe" gehörte, schreibt: "Gratuliere euch, liebe Yeliz!

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"wieder fest zum Ensemble der ARD-Serie. Angesichts ihrer Schwangerschaft sorgen sich einige Fans nun um die Zukunft ihrer Serienfigur. Auf die Frage, ob sie den Zuschauern erhalten bleibe, antwortete Simsek auf Instagram lediglich mit einem "Vielleicht" und einem Zwinker-Emoji. Im Interview mit "TV Spielfilm" verriet die Schauspielerin derweil, dass sie weiterhin vor der Kamera stehe.