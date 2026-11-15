Kollision am Flughafen Miami: Copa- und UPS-Flugzeuge beschädigt

Bei einer Kollision am Flughafen Miami prallten ein Passagierflugzeug der Copa Airlines und ein Frachter von UPS zusammen. Die FAA ermittelt, während 166 Passagiere unverletzt blieben.

Bei einem schwerwiegenden Zwischenfall am internationalen Flughafen von Miami kollidierten ein Passagierflugzeug der panamaischen Copa Airlines mit einem Frachtflugzeug des Logistikkonzerns UPS. Der Vorfall ereignete sich, als beide Flugzeuge auf den Rollwegen des US-Flughafens unterwegs waren. Die Luftfahrtpflegebehörde FAA bestätigte die Teilnahme von UPS und leitete sofort eine Untersuchung des Vorfalls ein.

Detaillierte Abläufe der Kollision am Boden

Laut den offiziellen Informationen der Federal Aviation Administration rollte die Frachtmaschine des Unternehmens UPS zur Startbahn, um einen geplanten Flug nach Bogotá in Kolumbien vorzubereiten. Gleichzeitig bewegte sich das Passagierflugzeug der Copa Airlines, das gerade gelandet war, zum Gate, um die Passagiere auszusteigen. Auf der Boeing 737 der Copa Airlines befanden sich 166 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Die linke Flügelspitze dieses Flugzeugs prallte gegen die Nase der Boeing 767 von UPS. Beide Flugzeuge wurden dadurch deutlich beschädigt.

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Kritische Funkkommunikation und Schuldfragen

In Audiomitschnitten der Funksprüche mit dem Kontrollturm, die unter anderem vom Sender Fox News veröffentlicht wurden, wird die angespannte Situation deutlich. Dem Fluglotse ist zu entnehmen, dass er der Copa-Maschine die Freigabe zum Rollen erteilt hatte. Nachdem die Kollision erfolgt war, informierte die Pilotin oder der Pilot des Passagierflugzeugs den Turm mit den Worten: "Jemand hat uns getroffen". Der Fluglotse wies den Piloten der UPS-Maschine sofort darauf hin, dass dieser Vorfahrt hätte gewähren müssen und fragte nach, ob er das andere Flugzeug gerammt hätte.

Die Antwort der UPS-Besatzung fiel knapp und bestätigend aus. Die Aufnahme belegt, dass ein Kommunikations- oder Verständnisproblem zwischen den Piloten und der Flugleitung zu dem Zusammenstoß führte. Die offizielle Stellungnahme der panamaischen Fluggesellschaft Copa Airlines und die Daten der US-Luftverkehrsbehörde FAA stützen die These einer Verletzung der Vorfahrtsregeln durch den Frachter.

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Sicherheit der Insassen und technische Folgen

Trotz der harten Kollision zwischen der Boeing 737 und der Boeing 767 blieben alle 166 Passagiere und die sechs Besatzungsmitglieder der Copa-Maschine unverletzt. Bilder, die im Rahmen der Berichterstattung über den Vorfall publiziert wurden, zeigen jedoch erhebliche Schäden an beiden Flugzeugtypen. Die linke Flügelspitze der Passagiermaschine ist nachweislich beschädigt, und auch die Nase der Frachtmaschine von UPS weist Spuren des Aufpralls auf. Die technische Integrität der Maschinen wird von Experten der FAA im Rahmen der laufenden Untersuchung genau geprüft.

Die FAA führt derzeit eine umfassende Analyse des Vorfalls durch. Dabei werden unter anderem die Funkkommunikation, die Sichtverhältnisse und die Einhaltung der Standardverfahren am Boden rekonstruiert. Die genauen Ursachen der Kollision werden erst nach Abschluss dieser Untersuchung bekannt. Bis dahin gelten erhöhte Sicherheitsstandards am Flughafen von Miami, um ähnliche Vorfälle mit großen Verkehrsflugzeugen auszuschließen. Die Untersuchung wird sich auch darauf konzentrieren, ob weitere technische Defekte oder menschliche Fehler eine Rolle spielten.