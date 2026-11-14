Kollision auf dem Mississippi: Kreuzfahrtschiff American Heritage prallte gegen Tanker

Ein schweres Schiffsunglück in New Orleans: Der Tanker Atlantic Asphalt rammte die American Heritage. Alle 180 Insassen überleben dank schneller Evakuierung.

Ein schweres Schiffsunglück hat am Freitagnachmittag den Hafen von New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana erschüttert. Dabei prallte der riesige Tanker Atlantic Asphalt ungebremst gegen das Flusskreuzfahrtschiff American Heritage. Die Kollision verursachte schwere Schäden am Passagierschiff und löste sofort einen Notfallplan aus, da die American Heritage nach dem Aufprall auf die Seite kippte. Rettungskräfte eilten an den Ort des Geschehens, als Menschen ins kalte Flusswasser stürzten.

Kräftige Kollision zerstört Schiffsstruktur

Die Kollision geschah in den frühen Abendstunden, als der Tanker auf das Kreuzfahrtschiff zuraste. Die American Heritage wurde dabei stark beschädigt, und Wasser strömte in den Rumpf des Schiffes. Passagiere und Besatzungsmitglieder versuchten, das Schiff zu verlassen, während sich die Lage verschärfte. Ein zweites Schiff wurde eingesetzt, um die American Heritage an den Pier zu drücken und so zu stabilisieren. Die Temperatur des Wassers betrug etwa 19 Grad Celsius, was die Evakuierung für die Insassen gefährlicher machte. Dreiunddreißig Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten, die beim Evakuierungsversuch geholfen hatten.

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Überlebende schildern dramatische Flucht

Tamara Carrasco, eine 65-jährige pensionierte Lehrerin aus Atlanta, überlebte das Unglück durch rasche Reaktionsfähigkeit. Sie befand sich zum Zeitpunkt der Kollision im Speisesaal auf dem obersten Deck der American Heritage. Als sie sah, wie der Tanker einen Anker auswarf und nicht anhielt, erkannte sie die Gefahr sofort. Ihre Freundin Stephanie wies sie darauf hin, dass der Tanker sie rammen würde. Carrasco rannte daraufhin zur anderen Seite des Schiffes, um aus der unmittelbaren Trefferzone zu kommen.

Während der Kollision wurde Carrasco zu Boden geworfen, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Sie berichtete später, dass der Tanker die Glasfenster durchbrochen hatte und Wasser wie auf der Titanic hereinströmte. Die Passagiere nutzten eine Landungsbrücke, um das Schiff sicher zu verlassen. Beide Freundinnen wurden anschließend in einer Notaufnahme auf ihre Verletzungen untersucht. In Decken gehüllt telefonierten sie mit ihren Familien, um ihren Angehörigen von ihrer unverletzten Rückkehr zu berichten.

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Offizielle Ermittlungen und politische Reaktionen

Der genaue Hergang der Kollision ist derzeit noch unklar. Die Bürgermeisterin von New Orleans, Helena Moreno, erklärte öffentlich, dass der Tanker die Kontrolle verloren habe. Louisianas Gouverneur Jeff Landry bestätigte, dass laufende Ermittlungen zu dem Zusammenstoß eingeleitet wurden. Landry betonte die Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung, um die Ursachen vollständig zu verstehen. Ziel der Behörden ist es, die Probleme zu beheben und die Sicherheit auf dem Mississippi dauerhaft zu gewährleisten.

Der stellvertretende Gouverneur von Louisiana, Billy Nungesser, äußerte kurz nach dem Unglück Sorgen über die Eskalation der Situation. Er befürchtete zunächst ein schwerwiegenderes Ausmaß der Katastrophe, zumal viele Menschen bereits im kalten Wasser waren. Zum Glück bewahrten sich diese schlimmsten Befürchtungen nicht. Alle rund 180 Menschen an Bord überlebten das Unglück, was von den Rettungskräften als Wunder gewürdigt wurde. Die Ermittlungsbehörden konzentrieren sich nun darauf, die technischen und menschlichen Fehler zu identifizieren, die zu diesem Vorfall führten.