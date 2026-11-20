Max Verstappen und George Russell müssen sich Rennkommissaren stellen. Zusätzlich drohen Startplatzstrafen für Piastri, Stroll und Sainz vor dem Großen Preis am Sonntag.

Während des Sonntagsvormittags um fünf Uhr kam es im Formel-1-Training zu dramatischen Szenen zwischen Max Verstappen von Red Bull Racing und Mercedes-Pilot George Russell. Die beiden Rennfahrer gerieten während einer schnellen Runde aneinander, als Verstappen den Briten auf der Geraden überholte und sich vor ihn setzte. Anschließend fuhr der Holländer erratic hin und her, was Russell dazu veranlasste, in der nächsten Kurve erneut einen Überholversuch zu starten. Dabei berührten sich die Fahrzeuge knapp, und Verstappen entging nur mit Mühe dem Einschlag in die Mauer.

Dramatische Kollision zwischen F1-Stars

Die unmittelbare Folge der Berührung war eine heftige verbale Auseinandersetzung. Max Verstappen funkte wütend in den Teamkanal: "Der hat mich in die Mauer gedrückt." George Russell reagierte mit Sarkasmus und fragte sein Team: "Habt ihr die Wiederholung gesehen?" sowie "Alles eitel Sonnenschein, oder?". Beide Piloten gelten seit Langem als Erzrivalen, haben sich aber abseits der Strecke wenig zu sagen. Nun müssen sie nach dem Training vor den Rennkommissaren antreten, um ihre Version der Vorfälle darzulegen.

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Unruhige Stimmung bei Red Bull Racing

Für Max Verstappen geht die Angelegenheit noch weiter, da er bei den Kommissaren noch einen zweiten Termin wahrnehmen muss. Gegen ihn wird ebenfalls wegen einer ähnlichen Szene im Duell mit Franco Colapinto vom Alpine-Team ermittelt. Bradley Lord, der stellvertretende Mercedes-Boss bei Sky, kommentierte das Verhalten des dreifachen Weltmeisters kritisch. Er nannte die Szene komisch, da Verstappen schräg vor George drängte, in den Rückspiegel schaute und seine Linie änderte. Lord deutete an, dass Max frustriert gewesen sein könnte, da er zuvor ein paar Verbrenner hatte und diese Szene mit Colapinto ebenfalls auf Frustration hindeutet, was für ihn unüblich sei.

Technische Probleme und Fahrermeldungen

Max Verstappen beschwerte sich zudem mehrfach über sein Fahrzeug, insbesondere über das Heck. Laurent Mekies, der Teamchef von Red Bull Racing, erklärte gegenüber Sky, dass sie mit der Balance am Auto zu kämpfen hätten und weit vom Idealzustand entfernt seien. Auch andere Piloten hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Viele Fahrer, darunter Nico Hülkenberg von Audi, Carlos Sainz von Williams und Lewis Hamilton, hatten Probleme mit Kurve 14, die am Ende der 1,9 Kilometer langen Vollgas-Geraden liegt. Dort fuhren mehrere Fahrer geradeaus aus der Kurve.

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Startplatzstrafen vor dem Rennen am Sonntag

Für das Rennen am Sonntag haben mehrere Piloten wegen neuer Teile eine Startplatzstrafe erhalten. Oliver Bearman vom Haas-Team startet vom Ende des Feldes. Oscar Piastri von McLaren, Lance Stroll von Aston Martin und Carlos Sainz von Williams rutschen jeweils zehn Plätze nach hinten. Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes verliert fünf Ränge. Isack Hadjar von Red Bull wurde auf seiner schnellen Runde von Alex Albon vom Williams-Team behindert. Albon soll für das Training angehört werden, da Hadjar lautete, dass dies bestraft werden sollte.

Ergebnisse und schnellste Runden

Der schnellste Pilot der Session war George Russell vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli und dessen Vorgänger Lando Norris von McLaren. Die Session war geprägt von technischen Herausforderungen und strategischen Manövern. Die Rennkommissare müssen nun die Vorfälle zwischen den Top-Fahrern prüfen und mögliche Strafen verhängen. Die Fans und Experten beobachten die Entwicklungen aufmerksam, da die Beziehung zwischen Verstappen und Russell zunehmend gespannt wirkt. Die Ergebnisse der Anhörung werden das Bild für das kommende Rennen prägen.