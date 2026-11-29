Pia Tillmann und Zico Banach erwarten wieder Nachwuchs – die Freude ist riesig. Doch die Schwangerschaft macht der Schauspielerin derzeit schwer zu schaffen. Seit Wochen kämpft sie mit anhaltender Übelkeit.

Pia Tillmann und Zico Banach erwarten wieder Nachwuchs – die Freude ist riesig. Doch die Schwangerschaft macht der Schauspielerin derzeit schwer zu schaffen. Seit Wochen kämpft sie mit anhaltender Übelkeit.

Am ersten Advent überraschten Pia Tillmann und Zico Banach ihre Fans mit süßen Baby-News. Mit einem Familienvideo vor dem Weihnachtsbaum machte das Paar die Schwangerschaft öffentlich. Für den ehemaligen „Berlin – Tag & Nacht“-Star ist es bereits das dritte Kind, für das Paar der zweite gemeinsame Nachwuchs. Während zahlreiche Fans und prominente Weggefährten den werdenden Eltern gratulieren, gewährt das Paar nun auch Einblicke in die weniger schönen Seiten der Schwangerschaft.

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In einem Video bei Instagram zeigt Zico Banach seine Frau völlig erschöpft. Die Schauspielerin liegt mit geschlossenen Augen in seinen Armen. Als ihr Ehemann sie anspricht, entgegnet sie lediglich: „Mir ist schlecht.