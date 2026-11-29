Dank eines umstrittenen Platzverweises gegen Fortuna Köln festigt Viktoria Köln die Tabellenführung in der 3. Liga mit einem 4:1-Erfolg.

nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Tom Geerkens deutlich mit 4:1 gewonnen und seine Tabellenführung gefestigt. Die Südstädter verpassten einen zumindest in der ersten Halbzeit möglichen Punktgewinn und bleiben im Tabellenkeller.

Wie erwartet ließ Viktoria den Ball laufen, während Fortuna tief stand und auf Ballgewinne und Konter lauerte. Der Plan der Gäste ging früh auf: In der 12. Minute setzte sich Romeo Aigbekaen auf dem linken Flügel gegen Pascal Fallmann durch und schoss aus spitzem Winkel durch die Beine von Viktoria-Keeper Arne Schulz zum 1:0. Die Führung gab der Mannschaft von Trainer Matthias Mink Selbstvertrauen.

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Sie stellte die beste Offensive der Dritten Liga vor große Probleme. Die erste Viktoria-Chance hatte Lucas Wolf, dessen Schuss Ben Zich in der 24. Minute parierte. Fortunas Torwart entschärfte wenig später auch Yannick Tonyes Versuch.