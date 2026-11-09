Köln Derby: Malek El Mala trifft und gibt Vorlage, Ache-Update kommt

Der FC Köln verliert das Derby mit 1:2 gegen Leverkusen. Malek El Mala zeigt starke Leistung mit Tor und Assist. Trainer René Wagner und Sportboss Thomas Kessler analysieren die Offensive und die Verletzungssituation um Ragnar Ache.

Der FC Köln hat das Derby gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 verloren, was die drängende Not in der Offensive weiter verschärft. Obwohl die Mannschaft in der Nachspielzeit zum 1:2 anschloss, fehlte ihnen die Durchschlagskraft über die volle Spieldauer. Die Defizite im Abschluss zeigen sich bereits seit Wochen und führen zu berechtigten Fragen nach der Aufstellung.

Malek El Mala zeigt Klasse im Derby

Der 21-jährige Malek El Mala lieferte einen der wenigen Lichtblicke im Angriffstrupp. Nachdem er bei der Partie gegen Union Berlin seine erste Bundesliga-Minuten-Zahl vorweisen konnte und dort kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1 traf, bestätigte er seine aktuelle Form erneut. Gegen Leverkusen bekam er erneut spät, in der 74. Minute, Spielzeit und nutzte diese direkt.

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Kurz vor dem Abpfiff legte Malek El Mala seinem Bruder Said El Mala das 1:2 auf. Diese Aktion unterstreicht die offensive Qualität des jungen Mittelfeldspielers, der der Defensive Unruhe bereitet. Die Brüdelfreundschaft auf dem Platz trat somit in den Vordergrund, während die Teamkollegen um Kapitän Marvin Schwäbe vor einer schwierigen Aufgabe standen.

Offensive Probleme und trainerische Kritik

Trainer René Wagner musste sich nach dem Spiel für die späten Wechsel rechtfertigen, obwohl offensiv deutlich mehr Schwung fehlte. Marvin Schwäbe forderte mehr Ruhe im letzten Drittel und mehr Sauberkeit. Er kritisierte, dass die Chancen nicht besser genutzt wurden. Diese Einschätzung teilte auch Sportboss Thomas Kessler, der die mangelnde Effizienz benannte.

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Wagner bestätigte, dass den Spielern die letzten Schritte und der entscheidende Pass fehlten. Said El Mala stand oft auf sich allein gestellt da, was einen echten Stoßstürmer oder eine dynamischere Unterstützung erforderlich macht. Die Statistik zeigt ein klares Muster: In den drei Spielen gegen Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und Union Berlin gelang dem FC nur ein Tor.

Ragnar Ache und Thijs Dallinga fehlen weiter

Die Ausfälle von Ragnar Ache und Thijs Dallinga wiegen schwer. Ache, 28, hat Trainingsrückstand, während Dallinga, 26, einen Kreuzbandriss erlitten hat. Dennoch bleibt die Hoffnung auf die Rückkehr des Topstürmers hoch. Wagner versicherte, dass Ache gegen München topfit sein wird, was die Spannung auf das nächste Spiel erhöht.

Thomas Kessler betonte die Bedeutung von Ragnar Ache für die kommenden Wochen. Er sieht den Angreifer als extrem wichtigen Faktor für die offensive Stärkung. Die Kombination aus der frischen Energie von Malek El Mala und der Erfahrung von Ache könnte die Wendemarke für die Offensive setzen, falls die Verletzungen keine weitere Verzögerung erfahren.

Körperliche Entwicklung von Malek El Mala

Trotz des Erfolgs steht die körperliche Vorbereitung von Malek El Mala noch im Fokus. Sportboss Kessler mahnte an, dass der Spieler weiter an seiner Durchsetzungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit arbeiten muss, um auf Bundesliga-Niveau zu bestehen. In der Regionalliga wurde er bereits öfter durch Verletzungen zurückgeworfen.

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Die letzten drei Wochen trainierte er jedoch ohne Probleme bei den Profis. Der erste Kurzeinsatz bei Union blieb ohne Beschwerden, was ein positives Zeichen ist. Mit zwei weiteren Trainingswochen vor dem Auswärtsspiel bei den Münchnern steht ein wichtiger Block zur Stabilisierung an. Die Frage nach der Startelfberechtigung wird sich möglicherweise bald beantworten, wenn die Gesundheit wieder passt.