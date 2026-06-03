Der Kölner Stadtrat hat beschlossen, dass bei allen Straßenfesten künftig Awareness Konzepte umgesetzt werden müssen. Spezielle Betreuer sollen sich um Menschen kümmern, die sich unwohl oder diskriminiert fühlen.

Mit den Stimmen von SPD , Grüne n und Linke n wurde im Köln er Stadtrat ein Beschluss gefasst, der eine neue Ära im Veranstaltungsmanagement einläutet: Bei allen Straßenfeste n in Köln muss künftig ein sogenanntes Awareness Konzept umgesetzt werden.

Das Konzept sieht vor, dass speziell geschulte Betreuer während der Events für alle Menschen ansprechbar sind, die sich in irgendeiner Weise unwohl fühlen oder diskriminiert werden. Es geht dabei nicht nur um klassische Sicherheitsfragen, sondern um ein erweitertes Wohlbefinden. Während das Sicherheitspersonal bereits präsent ist, soll die neue Anlaufstelle subjektive Unwohlgefühle abfedern - sei es wegen einer Niederlage des 1. FC Köln, wegen schlechter Ernährung oder wegen belästigender Situationen.

Welche genauen Qualifikationen die neuen Unwohlberater mitbringen müssen, ist noch nicht geklärt. Es gibt bisher keine akademischen Ausbildungsgänge in Unwohlseinstherapie, doch die Nachfrage wird das Angebot voraussichtlich schnell wachsen. Besonders die Veranstalter werden die Kosten der neuen Stellen tragen müssen und könnten sich darüber selbst unwohl fühlen. Die Stadt Köln verfügt bereits über ein dichtes Netz an entsprechenden Institutionen: die Abteilung Vielfalt im Büro für Diversity Management, das Amt für Integration und Vielfalt, das Antidiskriminierungsbüro sowie das Antirassismus Informationszentrum.

Experten sehen in diesem Beschluss eine Chance für den Arbeitsmarkt, insbesondere für Menschen, die in anderen Branchen wie bei VW, der Commerzbank oder der BASF ihren Job verloren haben und nun im Bereich Antidiskriminierung und Wohlfühlmanagement neue Perspektiven finden könnten





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