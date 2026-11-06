Köln gegen Leverkusen: Wagner setzt auf Ache-Rückkehr und El Mala

Trainer René Wagner bereitet FC Köln auf das Derby vor. Ragnar Ache ist fit, Malek El Mala könnte starten. Kölns Heimstärke soll Leverkusen bekämpfen.

Das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen am kommenden Sonntag, dem 15.30 Uhr, markiert einen wichtigen Wendepunkt für den FC Köln. Trainer René Wagner (38) kann bei der Partie, die im Fernsehen auf DAZN ausgestrahlt wird, erstmals wieder auf Ragnar Ache (28) zurückgreifen. Der Abwehrspieler leidet seit Anfang Oktober an Oberschenkelproblemen, die ihn monatelang pausieren ließen.

Rückkehr von Ragnar Ache ins Kader

Die Anwesenheit von Ragnar Ache im Kader ist ein deutliches Signal der Genesung. Wagner betont, dass eine direkte Aufnahme in die Startelf nach so einer langen Verletzungspause unrealistisch sei. Es sei normal, dass Spieler nach der Rückkehr zum ersten vollständigen Teamtraining nicht sofort die wichtigsten Minuten erhalten. Der Fokus liege darauf, dass Ache den Wiederaufbau sorgfältig fortsetzt.

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Der Trainer weist klar darauf hin, dass Ache weiter gute Leistungen im Training zeigen muss, um als Kandidat für die Startelf zu gelten. Ob er am Wochenende zum Einsatz kommt, bleibt ungewiss. Die Chancen dafür werden von Wagner als ziemlich gering eingestuft. Die Rückkehr in die Profimannschaft ist jedoch der erste wesentliche Schritt in Richtung voller Spielpraxis.

Malek El Mala als neue Option

Neben der Rückkehr von Ache rückt auch Malek El Mala (21) in den Fokus. Der Bruder des FC-Stars Said El Mala (20) hat nach seinem Profidebüt und dem Treffer beim 1:1-Unentschieden gegen Union Berlin Vertrauen gesammelt. Malek El Mala könnte im Angriffsaufbau gegen Leverkusen eine Rolle spielen. Wagner ist von den Leistungen des jungen Stürmers überzeugt.

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Der Coach erklärt, dass Malek El Mala nicht nur durch sein Tor, sondern durch konstante Trainingsleistungen den Platz im Kader verdient habe. Der Stürmer habe gezeigt, dass er zur höchsten Spielklasse aufsteigen kann. Seine Dynamik und sein Einsatz sind für Wagner entscheidende Faktoren für die weitere Karriereplanung. El Mala gilt als frischer Impuls für die Offensive.

Taktische Aufgaben und Offensive

Im Angriffsaufbau könnte Said El Mala gemeinsam mit Marius Bülter (33) die Hauptlast der Tore tragen. Diese Konstellation hat sich bereits beim Sieg gegen Gladbach (2:1) als effektiv erwiesen. Damals sorgte Said El Mala mit seinem Siegtreffer zum Derby-Helden. Die Zusammenarbeit der beiden Stürmer soll auch am Sonntag gegen Leverkusen eine zentrale Rolle spielen.

Bayer Leverkusen steht vor der Aufgabe, die lange Durststrecke zu beenden. Köln hat die letzten fünf Pflichtspiele gegen den Konkurrenten verloren. Diese Bilanz belastet die Historie des Aufeinandertreffens. Dennoch sieht der FC Köln klare Ansatzpunkte für eine positive Entwicklung. Die eigenen Stärken sollen in den Vordergrund gerückt werden, um die Defizite auszugleichen.

Heimstärke als Schlüssel zum Erfolg

Der 1. FC Köln ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Diese Heimstärke ist ein entscheidender Faktor für die Erwartungen an das Derby. In der Rückrunde der letzten Saison war Köln beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (1:2) lange Zeit das bessere Team. Die Leistung zeigte, dass der FC Köln den Großmeister aus der Region konsequent herausfordern kann.

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Wagner nutzt die Unterstützung der Fans als zusätzlichen Motor. Er glaubt, dass die Heimatstadt Wucht entwickeln kann, wenn die Leidenschaft von Beginn an sichtbar ist. Das Ziel ist es, den Fans wieder einen Super-Sonntag zu bereiten und die Heimunbesiegtheit zu wahren. Dafür sei Vollgas gegeben und müssen eigene Akzente gesetzt werden.

Unruhe bei Leverkusen erzwingen

Die taktische Strategie von René Wagner zielt darauf ab, Bayer Leverkusen von der ersten Minute an unter Druck zu setzen. Der Trainer hofft, Unruhe im Spiel der Gäste zu stiften. Leverkusen soll früh spüren, dass das Spiel nicht nach Plan verläuft. Dies kann die Konzentration der Gegenseite stören und Fehler provozieren.

Der FC Köln muss beweisen, dass er gegen die aktuelle Tabellenführung standhalten kann. Die Kombination aus Heimvorteil, frischen Kräften wie Ache und der Offensive um die El-Mala-Brüder schafft eine positive Atmosphäre. Die Niederlagenserie gegen Leverkusen muss am Sonntag ein Ende finden. Die Zuschauer erwarten eine intensive und kämpferische Leistung.