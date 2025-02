Köln's Offensive Versagt: Ist der Tabellenführer bereits am Absturz?

Der 1. FC Köln startete das neue Jahr mit einer ernüchternden 0:3-Niederlage in Magdeburg. Trotz weiterhin bestehender Tabellenführung offenbaren die Leistungen des FC Schwächen in der Offensive. Die Mannschaft wirft kaum Torschüsse ab, erspielt sich nur wenig Großchancen und steht vor einem großen Problem.

Herbstmeister Köln startete fußball erisch enttäuschend ins neue Jahr und verlor in Magdeburg verdient mit 0:3. Torhüter Marvin Schwäbe (29) sagte am Freitag zu Sky: „Wir spielen aktuell nicht den schönsten Fußball . Wenn wir am Ende die Ergebnisse holen, kann uns das auch egal sein. Die Niederlage war ein Ausrutscher.“Ja, trotz harmloser Kost holte der FC schon neun Punkte aus fünf Partien. Überzeugen konnte Köln in keinem dieser Spiele, gewann jeweils mit viel Glück.

Weil auch der HSV patzte (1:1 in Regensburg) ist Köln sogar weiterhin Tabellenführer. \Köln erzielte 2025 erst vier Tore, viel zu wenig für einen Aufstiegskandidaten. Der Vergleich zur Hinrunde zeigt, dass die Torflaute das ganze FC-Spiel betrifft. Köln schießt im Vergleich zur Hinrunde pro Spiel deutlich seltener aufs Tor (12 zu 17,8) und erspielt sich deutlich weniger Großchancen (0,6 zu 1,9) – der zweitschlechteste Wert der Liga. Weniger Chancen, dazu kommt eine schlechtere Effizienz im Abschluss. In der Rückrunde braucht Köln 15 Schüsse für ein Tor, verwandelt nur 20 Prozent der Großchancen. In der Hinrunde waren noch 90 Prozent der Großchancen und jeder neunte Schuss im Tor. Dazu hat die Elf von Trainer Gerhard Struber (48) im neuen Jahr weniger Ballbesitz (47,1 zu 52,4) und eine schlechtere Passquote (79,6 zu 84,7). Rückschritt auch in den Zweikämpfen: Köln geht in weniger Duelle (202,8 zu 209,7) und setzt sich seltener durch (47,5 zu 48,6). Heißt: Dass Köln erst einmal aus einer stabilen Defensive agieren möchte, ist nachvollziehbar. Tritt Köln aber weiterhin nur als Harmlos-FC auf und will sich ohne Offensiv-Ideen durch die Liga nullen, wird’s in Zukunft schwer mit den Glück-Siegen und die Tabellenführung dürfte bald Geschichte sein





