Köln schwächelt offensiv und bleibt Tabellenführer

Der 1. FC Köln begann das neue Jahr mit einer 0:3 Niederlage in Magdeburg. Trotz der enttäuschenden Leistung bleibt der FC durch die Patzer des Konkurrenzteams HSV Tabellenführer. Die Offensive der Kölner ist in der Rückrunde stark abgeflacht, was zu einem Rückgang der Torquote und einer geringeren Anzahl an erspielten Großchancen führt.

Herbstmeister Köln startete fußball erisch enttäuschend ins neue Jahr und verlor in Magdeburg verdient 0:3. Torhüter Marvin Schwäbe (29) sagte am Freitag zu Sky: „Wir spielen aktuell nicht den schönsten Fußball . Wenn wir am Ende die Ergebnisse holen, kann uns das auch egal sein. Die Niederlage war ein Ausrutscher.“ Ja, trotz harmloser Kost holte der FC schon neun Punkte aus fünf Partien. Überzeugen konnte Köln in keinem dieser Spiele, gewann jeweils mit viel Glück.

Weil auch der HSV patzte (1:1 in Regensburg) ist Köln sogar weiterhin Tabellenführer. Köln erzielte 2023 erst vier Tore, viel zu wenig für einen Aufstiegskandidaten. Der Vergleich zur Hinrunde zeigt, dass die Torflaute das ganze FC-Spiel betrifft. Köln schießt im Vergleich zur Hinrunde pro Spiel deutlich seltener aufs Tor (12 zu 17,8) und erspielt sich deutlich weniger Großchancen (0,6 zu 1,9) – der zweitschlechteste Wert der Liga. Weniger Chancen, dazu kommt eine schlechtere Effizienz im Abschluss. In der Rückrunde braucht Köln 15 Schüsse für ein Tor, verwandelt nur 20 Prozent der Großchancen. In der Hinrunde waren noch 90 Prozent der Großchancen und jeder neunte Schuss im Tor. Dazu hat die Elf von Trainer Gerhard Struber (48) im neuen Jahr weniger Ballbesitz (47,1 zu 52,4) und eine schlechtere Passquote (79,6 zu 84,7). Rückschritt auch in den Zweikämpfen: Köln geht in weniger Duelle (202,8 zu 209,7) und setzt sich seltener durch (47,5 zu 48,6). Heißt: Dass Köln erst einmal aus einer stabilen Defensive agieren möchte, ist nachvollziehbar. Tritt Köln aber weiterhin nur als Harmlos-FC auf und will sich ohne Offensiv-Ideen durch die Liga nullen, wird’s in Zukunft schwer mit den Glück-Siegen und die Tabellenführung dürfte bald Geschichte sein





BILD_Sport / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball 1. FC Köln Aufstieg Torflaute Rückrunde

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Jahr nach der Missbrauchstudie: Die evangelische Kirche von Westfalen steht vor der Herausforderung der AufarbeitungDie evangelische Kirche von Westfalen hat ein Jahr nach der Veröffentlichung einer schockierenden Studie über sexuelle Gewalt durch Mitarbeiter die Herausforderung der Aufarbeitung vor sich. Während in Gemeinden und einzelnen Kirchenkreisen Bemühungen um eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema zu erkennen sind, bleiben viele Blockaden, insbesondere in der Kirchenleitung bestehen. Trotz neuer Stellen, Ansprechpersonen und Arbeitskreisen ist die Kirche noch lange nicht am Ziel.

Weiterlesen »

Jahr der Gegensätze: 2024 in Sachsen wärmstes Jahr seit WetteraufzeichnungDresden (sn) - Mit einem Plus von 2,8 Grad gegenüber dem Vergleichszeitraum war das vergangene Jahr das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 in

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Ein Jahr Mehrweg-Angebotspflicht in der Gastronomie: Ist der Verpackungsmüll weniger geworden?Seit einem Jahr gilt für Deutschlands Handel und Gastronomie die Mehrwegangebotspflicht. Kontrovers hakt in einer exklusiven bayernweiten Umfrage nach: Haben sich die Anlaufschwierigkeiten gelegt?

Weiterlesen »

FC Köln besiegt Braunschweig und bleibt TabellenführerDer 1. FC Köln hat am Samstag mit 2:1 gegen Eintracht Braunschweig gewonnen und bleibt damit Tabellenführer in der Liga. Der Sieg wurde durch eine kämpferische Leistung und eine schnelle Reaktion nach dem Rückstand erzielt. Trainer Gerhard Struber und die Spieler zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung der Mannschaft.

Weiterlesen »