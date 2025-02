Kölner Dreigestirn besucht Rathaus, Südstadt und Clarenbachstift

Das Kölner Dreigestirn trifft sich nach einem freien Tag und besucht die Rathaus, die Südstadt und das Clarenbachstift. Im Rathaus singen sie mit Schülerinnen und Schülern Karnevalslieder. In der Südstadt werden sie vom ehrenamtlichen Engagement im Vringstreff beeindruckt. Und beim Clarenbachstift spürt man die Sorgen des Prinzen René, der an einer angeschlagenen Stimme und einem verletzten Bein leidet.

Treffpunkt in der Hofburg. In Raum 700 des Dorint-Hotels treffen sich die drei nach ihrem freien Tag erstmals wieder, werden geschminkt und schlüpfen in die Ornate. Die kleine Karneval sauszeit am Montag haben alle genossen. Jungfrau Marlis hat die Hecke im Garten gestutzt, Prinz René war in der Sauna, mit dem Hund spazieren und hat gekocht. „Vor allem habe ich mal zwei Nächte richtig durchgeschlafen“, sagt er glücklich.Vor dem Hotel warten schon die Wagen auf die Tollitäten.

An diesem Mittag ist die Flotte mit vier Autos vergleichsweise klein. Die lange Session sorgt auch beim Begleittross für Schwierigkeiten.Prinzenführer Marcus Heller ist dienstlich gebunden, seine Aufgaben übernimmt Michael Palm, der Adjutant des Prinzen. Christoph Hallescheck und Andreas Metzen von der Ehrengarde kümmern sich heute um Bauer und Jungfrau.Erste Station Rathaus. Zum vierten Mal steigt in der Piazzetta „Loss mer singe – Lällbecks singe, danze un fiere“. 300 karnevalsbegeisterte Schülerinnen und Schüler sind schon in Stimmung, als Oberbürgermeisterin Henriette Reker das Dreigestirn auf die Bühne holt. „Wir sind manchmal auch noch Kinder“, ruft der Prinz in die Menge. „Wer tanzt denn von euch? Wer geht regelmäßig auf Karnevalspartys?“, will er wissen. Viele Hände gehen in die Höhe.Bauer Michael bei „Loss mer singe“ im Rathaus. 300 Schülerinnen und Schüler stimmen dort Karnevalslieder an. Zunächst singt das Dreigestirn das sogenannte Arena-Medley mit Hits wie „Denn wenn et Trömmelche jeht“ oder „Dancing Queen“. Danach wird Titel eins der CD gestartet, das Marie-Luise-Nikuta-Medley. Reker singt eifrig mit, die Kids haben ein paar Schwierigkeiten. „Das war eine Geschichtsstunde in Sachen Karneval. Morgen frage ich den Text ab“, sagt René lachend in Lehrermanier. Als dann „Rakete“ von Mätropolis gespielt wird, flippt die Menge aus, auch Prinz, Bauer und Jungfrau tanzen mit.Auch bei den jüngeren Jecken im Rathaus ist Jungfrau Marlis schon ein beliebtes Fotomotiv.Weiterfahrt in die Südstadt. Im Marlis-Mobil gibt es einiges zu entdecken. Auf dem Beifahrersitz hat Hendrik Ermen eine Kanne mit Ingwer-Tee, das Handschuhfach ist voll mit Süßigkeiten. „Ich liebe Kinderriegel“, gibt die Jungfrau zu. Auf dem Armaturenbrett gibt es eine beeindruckende Sammlung von Badeentchen im Look der verschiedenen Gesellschaften. Zudem hat der Dackelfan auch eine grüne gehäkelte Version des Hundes immer vor Augen.Ein Blick in den Kofferraum der Kölner Jungfrau. Neben Bilderrahmen und Schokolade finden sich dort die kleinen Stofftiere zum Verschenken. Im Kofferraum des Wagens stapelt sich Bilderrahmen des Dreigestirns, Softdrinks, Schokoriegel und Plüschhunde. „Die Erwachsenen bekommen von uns die Prinzenspange. Für die Kleinsten haben wir 600 Stofftiere gekauft, die wir verschenken“, verrät er.Ankunft am Vringstreff. In der Südstadt sind alle auf den Beinen. Josef Loup, Janus Fröhlich, Bömmel Lückerath, Stephan Brings und Christian Hecker bilden eine Allstar-Band. Zu „Heidewitzka, Herr Kapitän“ erfolgt der zweite Aufmarsch des Tages.Pfarrer Hans Mörtter schunkelt im Vringstreff beim Empfang des Dreigestirns mit der Jungfrau und den drei Adjutanten. „Das hier ist ein Treffpunkt für Menschen, die nicht auf der glücklichen Seite des Lebens stehen. Ihr bringt die Menschen zurück in die Strukturen des Lebens“, weiß René. „Ihr müsst entschuldigen. Normalerweise gibt es hier einen Mittagstisch. Der fällt nun unseretwegen aus“, sagt er zu den Gästen. Der Prinz wünscht sich den „Stammbaum“ von den Bläck Fööss und alle schunkeln mit: Sven Lehmann, Biggi Wanninger, Gerd Krebber, Richard Bargel und viele andere. Pfarrer Hans Mörtter ist gerührt: „Wir gehören in Köln alle zusammen. Ihr macht so vielen Menschen eine Freude, weil ihr sie beachtet.“ Von Künstler Cornel Wachter erhält das Dreigestirn den Rievkooche aus Bronze, von der Fidelen Fortuna einen Spendenscheck, den Präsident Marcel Hergarten spontan auf 1500 Euro erhöht.Jecke Stimmung in der Südstadt. Im Vringstreff zeigt sich das Dreigestirn schwer beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement in der Begegnungsstätte.Im Prinzenauto geht es zum Clarenbachstift. Seit dem ausgelassenen 48-Minuten-Einzug bei der Prinzenproklamation leidet die Stimme von René. Sein Handschuhfach gleicht daher einer Mini-Apotheke. Spray, Lutschpastillen, Inhalator, Blubberflasche, ein Mini-Ventilator und eine Kanne Tee liegen bereit. Zudem hat er einen Wundverband griffbereit. Am vergangenen Wochenende hat sich der 59-Jährige in der Hofburg an einer scharfen Tischkante das Bein aufgeschürft. „Die Strumpfhose war voller Blut. Jetzt nässt die Wunde immer noch“, sagt er. Zudem ist ihm das Handy abhandengekommen. „Wahrscheinlich geklaut, geortet wurde es am Rathenauplatz. Aber jetzt habe ich zum Glück Ersatz“.Die Stimme leidet bei Prinz René besonders. Deshalb gleicht das Handschuhfach in seinem Auto einer Mini-Apotheke. Zudem dürfen nie die Schokoriegel fehle





