Der 1. FC Magdeburg empfängt den 1. FC Köln im Spitzenspiel der 2. Liga. Der FCM ärgert sich vor dem Duell über gefrorene Trainingsplätze und die eklatante Heimschwäche.

Kölner Ergebnis fußball empfängt am Freitagabend den Magdeburger Erlebnis fußball im Spitzenspiel der 2. Liga . Der FCM ärgert sich vor dem Duell über äußere Umstände und die Heimschwäche . \\\Christian Titz, Trainer des 1. FC Magdeburg, versucht, die Situation positiv zu umschreiben, doch die Ärgernis ist ihm anzumerken. 'Eigentlich mag ich auf das Thema gar nicht eingehen', weicht er zunächst aus, 'um meinem Team keine Entschuldigung zu geben'.

Doch dann gibt es einen hörbaren Aufschrei: 'Das Wichtigste, um unseren Beruf auszuüben, sind die Trainingsplätze. Und da haben wir in der Woche jetzt wirklich große Probleme gehabt'. Gestern, vorgestern war es so. Und auch heute wird es nicht möglich sein, auf den Platz hinauszugehen.'\\\Der gefrorene Rasenplatz aufgrund fehlender Rasenheizungen bereitet dem FCM massive Sorgen. 'Der Platz draußen ist aufgrund der fehlenden Rasenheizungen gefroren, es herrscht maximale Verletzungsgefahr. Das ist alles andere als optimal in der Vorbereitung', erläutert FCM-Sprecher Manuel Holscher. Dadurch muss der FCM seine Vorbereitung auf das bedeutende Spiel gegen den Aufstiegsfavoriten aus Köln in der Halle absolvieren. Ein Problem, das der FCM nicht zum ersten Mal erlebt, aber immer wieder ärgerlich ist. Mit einer Indoor-Form geht der FCM also in das Heimspiel gegen den Aufstiegsfavoriten aus Köln. Der langjährige Bundesligist besticht durch eine starke Defensive und Minimalismus. Sieben der jüngsten acht Siege brachte das Team von FC-Coach Gerhard Struber mit 1:0 nach Hause. Der Kölner Ergebnisfußball trifft dabei auf Magdeburger Erlebnisfußball. In den vier Spielen des Jahres 2025 fielen bisher in FCM-Spielen viermal so viele Tore wie bei Köln-Spielen. Der FCM hat die zweitbeste Offensive der Liga. Neun Teams der 2. Liga sind dagegen besser als Köln.





