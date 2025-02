Kölner Haie gewinnen Rheinderby gegen DEG

Die Kölner Haie haben das 246. Rheinderby gegen die Düsseldorfer EG mit 5:3 gewonnen. Während Köln seine Topform beibehält, bleibt die DEG Tabellenletzter der DEL.

Die Kölner Haie haben das 246. Rheinderby gegen die Düsseldorfer EG mit 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) gewonnen . Während Köln weiter in Topform ist, bleibt die DEG Tabellenletzter der DEL und teilt sich mit den Augsburger Panthern (beide 42 Punkte) Rang 14. Besonders alarmierend: Die Landeshauptstädter kassierten 21 Treffer allein in den vergangenen drei Partien.'Jeder muss begreifen, dass, wenn man nicht gewinnt, 70 Prozent der Leute joblos sind. Das muss jeder verstehen, dass es hier um Jobs geht, um Fans geht, um den Verein DEG und da sollten wir langsam aufwachen und alles reinschmeißen', sagte Flügelstürmer Laurin Braun beiZwar steht Düsseldorf punktgleich mit Augsburg am Ende der Tabelle, konnte sich aber abermals nicht befreien. Die Iserlohn Roosters (44) liegen knapp davor, verloren ebenfalls am Abend mit 1:5 beim Spitzenreiter ERC Ingolstadt. Auch die Eisbären Berlin setzten mit einem 4:2-Sieg gegen Straubing ein Zeichen und verkürzten den Rückstand auf Ingolstadt vorübergehend, ehe der Tabellenführer dann später am Abend nachlegte. Nationalspieler Leo Pföderl glänzte mit zwei Toren, Frederik Tiffels steuerte drei Assists bei. Red Bull München feierte zudem einen 5:3-Heimsieg gegen die Löwen Frankfurt und festigte Rang vier hinter Mannheim, das Augsburg 3:1 bezwang. Die Schwaben verpassten es damit, sich von der DEG abzusetzen.Ein echtes Spektakel lieferten sich die Grizzlys Wolfsburg und Vizemeister Fischtown Pinguins. Bremerhaven verspielte eine 5:2-Führung, sodass Wolfsburg nach einem 6:5-Erfolg nach Penaltyschießen als Sieger vom Eis ging





