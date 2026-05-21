Kölner Haie holen Meister-Stürmer Marcel Noebels von Eisbären Berlin

Die Kölner Haie haben den Meister-Stürmer Marcel Noebels von den Eisbären Berlin verpflichtet. Noebels erhält das Trikot mit der Nummer 92 und ist bereits bei seinem neuen Klub eingetroffen. Noebels und die Eisbären standen den Haien 2025 im Finale und 2026 im Halbfinale im Weg.

Das ist ein echter Coup in der DEL . Die Kölner Haie holen Berlins Meister-Stürmer Marcel Noebels (34). Nach zwölf Jahren bei den Eisbären kommt der Olympia-Silber-Gewinner von 2018 und Eishockey-Vizeweltmeister von 2023 zum KEC.

Noebels erhält das Trikot mit der Nummer 92 und ist bereits bei seinem neuen Klub eingetroffen. Noebels und die Eisbären standen den Haien 2025 im Finale und 2026 im Halbfinale im Weg.

"Ich habe in meiner Karriere schon oft gegen die Haie gespielt, die Intensität dieser Duelle gespürt und großen Respekt vor dem Klub und seinen Fans entwickelt. Jetzt freue ich mich, zukünftig das Haie-Trikot zu tragen, meine Erfahrung einzubringen und alles dafür zu geben, damit wir gemeinsam erfolgreich sind", erklärt Noebels. 668 DEL-Spiele und fünf Meistertitel Mit dem fünffachen Meister will Köln den erneuten Angriff auf den ersehnten ersten Meistertitel seit 2002 starten.

Noebels verfügt über eine herausragende Bilanz: 668 DEL-Spiele, 525 Scorerpunkte, 169 Tore. In den 15 Playoffspielen der abgelaufenen Saison steuerte er 14 Scorerpunkte bei und war ein Garant für den Gewinn des fünften Titels der Berliner in Folge. In den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 wurde Noebels zum Stürmer und Spieler des Jahres in der DEL gekürt.

"Marcel ist ein sehr erfahrener Spieler, der eine zentrale Rolle bei den Eisbären Berlin hatte. Er wird unsere Mannschaft mit dieser Erfahrung, seiner Siegermentalität und seiner Spielstärke bereichern. Dazu ist er einer der konstantesten deutschen Scorer unserer Liga", betont Haie-Sportchef Matthias Baldys. Nach seinem Aus in Berlin hatte Noebels unmittelbar nach dem Titelgewinn erklärt: "Ich wäre natürlich gerne noch viele, viele weitere Jahre hier geblieben.

Aber manchmal gibt es im Leben Sachen, die sich ändern, oder Sachen, die man nicht einplant. Aber wenn eine Tür zugeht, dann geht eine andere auf. " Für Noebels ging sie jetzt in Köln auf





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