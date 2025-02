Kölner Hauptbahnhof für Zwölf Stunden gesperrt: Modernisierung mit Millionenaufwand

Wegen umfangreicher Modernisierungsarbeiten wird der Kölner Hauptbahnhof am 23. Februar für zwölf Stunden komplett gesperrt. Der Fernverkehr wird umgeleitet, der Nahverkehr wird teilweise beeinträchtigt.

Köln - Am 23. Februar wird der Bahnverkehr im Kölner Hauptbahnhof für rund zwölf Stunden komplett eingestellt. Ausgenommen von der Sperrung sind die S-Bahngleise und die Regionalbahn (RB) 25. Die Deutsche Bahn investiert 22 Millionen Euro in Modernisierung sarbeiten, die die Verkehrsleittechnik des Hauptbahnhofs grundlegend verbessern sollen. Geplant sind der Bau von 25 neuen Signalen und eine Anpassung der Leittechnik, um in Zukunft die Gleise in beide Fahrtrichtungen nutzen zu können.

Vom Sonntag (23.2.), 16:25 Uhr, bis Montag, 4:25 Uhr, fahren ab dem Kölner Hauptbahnhof keine Züge im Fernverkehr. Reisende im Fernverkehr müssen ihre Fahrpläne anpassen und werden stattdessen nach Köln Messe/Deutz oder Köln-Ehrenfeld umgeleitet. Im Nah- und Regionalverkehr verkehren die S-Bahnen und die RB 25 weiterhin ihren regulären Fahrplan. Bei den Regionalexpress- oder Regionalbahnlinien kommt es jedoch zu Teilausfällen, Umleitungen oder Ausfällen des Halts im Hauptbahnhof. Reisende im Nah- und Regionalverkehr werden gebeten, sich vor Abfahrt über eventuelle Änderungen auf der Deutschen Bahn Website oder über die Bahn-App zu informieren.





