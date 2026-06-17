Kölner Stadtpolitik will dem 1. FC Köln helfen, neue Trainingsplätze zu bekommen

Der Stadtentwicklungssenator, Stobbe, kündigte an, dass der Verein das geplante Nachwuchsleistungs-Zentrum (NLZ) definitiv bauen und damit im Frühjahr 2027 beginnen werde. Parallel aber braucht der FC 3 neue Trainingsplätze.

Wichtiges Signal von der Kölner Stadtpolitik für den 1. FC Köln: Jetzt soll es endlich vorangehen im Bemühen, dem Bundesligisten die dringend benötigten neuen Trainingsplätze zur Verfügung zu stellen.

Der Ausbau-Zoff soll ein Ende haben. Der Stadtentwicklungssenator, Stobbe, kündigte an, dass der Verein das geplante Nachwuchsleistungs-Zentrum (NLZ) definitiv bauen und damit im Frühjahr 2027 beginnen werde. Parallel aber braucht der FC 3 neue Trainingsplätze. Deshalb forderte Stobbe: Wir erwarten jetzt, dass wir mit der Verwaltung konkrete Plätze besprechen.

Die Uhr tickt, und wir platzen aus allen Nähten. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir die nötigen Plätze bekommen. Der Wille, den FC bei diesem Problem zu unterstützen, ist da, und wir werden alle damit überraschen, dass wir es hinkriegen. Sein Plan scheint aufzugehen.

Denn inzwischen hat die Kölner SPD-Fraktion dafür gesorgt, dass das FC-Thema bei der kommenden Sitzung des Stadtrats am 2. Juli auf der Tagesordnung steht. Sie unterbreitet einen Vorschlag, der unter anderem die aufwendige Sanierung von drei Sportplätzen in unmittelbarer Nähe zum Geißbockheim in Aussicht stellt.

Es geht unter anderem um 2 Plätze direkt am Fort Deckstein, rund 1,5 km vom Geißbockheim entfernt, am anderen Ende des Decksteiner Weihers, die der FC aus eigener Tasche modernisieren und gemeinsam mit Breitensportvereinen nutzen würde. Profitieren sollen die zahlreichen Jugend- und Mädchen-Mannschaften vom FC. Dass das Thema im Stadtrat besprochen wird, ist ein erster Erfolg für den FC. Deshalb sagt Geschäftsführer Philipp Türoff: Wir begrüßen den Vorstoß der SPD ausdrücklich.

Er ist ein pragmatischer Kompromiss und schafft eine echte Win-win-Situation: Wir nehmen als 1. FC Köln eigenes Geld in die Hand, um veraltete städtische Sportanlagen zu ertüchtigen. Für uns bietet dieses Konzept nach jahrelangen Hängepartien endlich eine Perspektive, um unsere drängende Platznot spürbar zu lindern. Gleichzeitig würde davon auch der Kölner Breitensport profitieren.

Genau da liegt die letzte und entscheidende Hürde. Denn Köln braucht eine Mehrheit für das Projekt rund um diese Satelliten-Plätze. Bislang steht aber einzig die SPD-Fraktion komplett hinter dem FC. Das reicht nicht.

Türoffs Appell: Wir hoffen sehr, dass sich die anderen Fraktionen im Stadtrat diesem Weg anschließen und wir dann endlich in die Umsetzung gehen können. Der ursprünglich geplante Bau neuer Plätze auf der Gleueler Wiese im Grüngürtel ist vorerst wieder vom Tisch. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) zuletzt eine entscheidende Verhandlung um die Ausbau-Pläne und eine Klage hatte platzen lassen, wird hier frühestens 2027 mit einer Entscheidung gerechnet





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