FC Köln-Trainer René Wagner erhält nach dem 1:1 in München Rückhalt von Jörn Stobbe und Thomas Kessler. Die nächsten Spiele gegen Elversberg und Augsburg entscheiden über seine Zukunft.

Der 1:1-Punkt beim FC Bayern München hat Trainer René Wagner einen tiefen Atemzug ermöglicht, nachdem er in der vergangenen Zeit massiv unter Druck gestanden hatte. Der Kölner Trainer sah sich mit der Forderung nach direkten Erfolgen von FC-Präsident Jörn Stobbe konfrontiert, der öffentlich die Unzufriedenheit in der Vereinsführung bekundet hatte. Mit dieser Leistung gegen den Rekordmeister hat Wagner die aktuelle Krise im Verein vorerst auf Eis gelegt und der Mannschaft wieder Vertrauen zurückgegeben.

Trainer Wagner liefert taktische Überzeugungsarbeit

Die taktische Ausrichtung des Trainerteams um René Wagner zeigte sich als voller Erfolg gegen die deutsche Meistermannschaft. Die Defensive verteidigte leidenschaftlich und hielt die Offensive frech und permanent in Bewegung, sodass der Gegner keine sicheren Räume fand. Der erste Treffer fiel durch Mikey Moore, der den Startschuss für einen herausragenden Auftritt gab. Kurz vor dem Schlusspfiff verspielte Said El Mala eine klare Chance auf den Siegtreffer, dennoch gilt das Ergebnis als großer Erfolg für die Strategie des Trainers.

Also read Bundesliga-Trainer zu GTA-VI-Start: Kovac und Wagner im Vergleich

Vereinsspitze und Stars unterstützen den Coach

Die Unterstützung für Wagner kommt nun von höchster Stelle und aus der Spielerkammer. Star-Stürmer Said El Mala bedankte sich direkt bei seinem Coach für den Plan, der hervorragend aufgegangen sei. Sportdirektor Thomas Kessler, der Wagner im Sommer von der Interimslösung zum Cheftrainer befördert hatte, betonte, dass der Punkt zeige, dass man auf dem richtigen Weg ist. Kessler sieht darin die Bestätigung für die getroffenen Entscheidungen und hofft auf eine positive Weiterführung dieser Leistung.

Saisonbeginn und Kritik an der Trainerperformance

René Wagner stand seit dem Saisonbeginn bei den Fans und auch in der Vereinsführung in der Kritik. Der 1. FC Köln rutschte Schritt für Schritt in Richtung Abstiegszone ab, und überzeugende Auftritte blieben lange aus. Präsident Jörn Stobbe hatte in der Vergangenheit klar gestellt, dass nur Ergebnisse zählen würden. Diese Situation hat sich mit dem Auftritt in München fundamental verändert, da Wagner bewies, dass seine Mannschaft auch gegen europäische Spitzenclubs bestehen kann.

Advertisement

Positive Botschaft aus München für die Zukunft

Der Trainer zeigte sich stolz auf die Umsetzung und betonte die Bedeutung des Moments für den weiteren Saisonverlauf. Wagner verwies darauf, dass es schön sei zu sehen, wie sich die Mannschaft gegen eine der besten Teams Europas behauptet. Diese Erfahrung gebe der Gruppe viel Mut für die kommenden Wochen. Er lobte zudem jeden einzelnen Spieler für den Einsatz, was die starke persönliche Verbindung zwischen ihm und der Mannschaft unterstreicht.

Kritische Phase vor den Spielen gegen Elversberg

Trotz des Erfolgs darf sich Wagner nicht ausruhen, da nun die entscheidenden Spiele bevorstehen. Am 28. November folgt ein Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken, gefolgt vom Pokal-Auswärtsspiel bei Kiel am 1. Dezember und dem Auswärtsspiel in Augsburg am 4. Dezember. Übersteht Wagner diese drei Partien mit überzeugenden Leistungen, dürfte die Diskussion um seine Zukunft im Verein vorerst beigelegt sein.

Teamfeier nach dem historischen Ergebnis

Die Freude über den Punktgewinn war bei den Spielern nach dem Abpfiff groß. Bereits in der Nacht auf Samstag feierte das Team an der Hotel-Bar, was Wagner im Vorfeld angekündigt hatte. Der Trainer wollte den Abend gemeinsam mit der Mannschaft genießen, da es eine besondere Situation sei. Er hob hervor, dass es nicht vielen Mannschaften gelingt, in München einen Punkt mitzunehmen, was dieses Erlebnis zu einem besonderen Moment in der Geschichte des Klubs macht.