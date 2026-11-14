Kölner Weihnachtsmärkte 2026: Termine, Öffnungszeiten und Programm

Alle wichtigen Infos zu den Kölner Weihnachtsmärkten 2026. Termine, Öffnungszeiten, Adressen und Programme für Dom-, Hafen- und Stadtmärkte im Überblick.

Die Adventszeit 2026 verwandelt die Stadt Köln in eine einzige große Feiermeile. Besucher erhalten im kommenden Jahr eine umfassende Auswahl an traditionellen und modernen Weihnachtsmärkten, die jeweils eigene Schwerpunkte setzen. Die Organisation der Märkte erfolgt durch verschiedene lokale Akteure, die den Besuchern sowohl kulinarische Genüsse als auch kulturelle Erlebnisse bieten. Ein detaillierter Überblick über die Standorte, Öffnungszeiten und speziellen Programme erleichtert die Planung für den Winterbesuch.

Der traditionelle Domplatzmarkt

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist das Herzstück der Weihnachtszeit in der Stadt. Laut Angaben der lokalen Tourismusorganisation finden sich hier ein feierlich geschmückter Tannenbaum sowie Stände mit Kunsthandwerk und Leckereien. Das Angebot wird durch ein umfangreiches Bühnenprogramm ergänzt, das die festliche Atmosphäre unterstreicht. Besonders empfehlenswert ist das speziell konzipierte Kinderprogramm, das dienstags bis donnerstags stattfindet. Dort bieten ein Kasperletheater, Kinderschminken und Theateraufführungen Abwechslung für die jüngsten Gäste.

Also read Goho Hoho in Nürnberg: Termine, Öffnungszeiten und alle Neuerungen für 2026 im Überblick

Die Öffnungszeiten des Domplatzmarktes sind festgelegt auf den Zeitraum vom 16. November 2026 bis zum 23. Dezember 2026. An den Tagen sonntags bis mittwochs öffnen die Stände um 11 Uhr und schließen um 21 Uhr. Donnerstags und freitags verlängert sich die Öffnungszeit bis 22 Uhr. Samstags ist der Markt ebenfalls von 10 bis 22 Uhr für Besucher geöffnet. Am Totensonntag, dem 22. November 2026, bleibt der Markt geschlossen.

Der Hafen-Weihnachtsmarkt mit Eisstockbahn

In der "SonnenscheinEtage" bietet der Hafen-Weihnachtsmarkt einen besonderen Ausblick auf die Stadt. Neben klassischen Elementen wie Glühwein und weihnachtlicher Musik gibt es hier auch eine Synthetik-Eisstockbahn. Wie die Organisatoren erklären, ist der Eintritt zu diesem Markt komplett kostenlos. Dies macht das Angebot besonders attraktiv für Familien und Gäste, die ein entspanntes Ambiente suchen. Der Markt läuft vom Freitag, dem 13. November 2026, bis zum Mittwoch, dem 23. Dezember 2026.

Advertisement

Die Öffnungszeiten im Hafenbereich starten montags bis donnerstags um 16 Uhr und enden um 22 Uhr. Freitags ist der Markt bis 23 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags beginnt der Besuch um 14 Uhr, wobei samstags bis 23 Uhr und sonntags bis 22 Uhr geöffnet bleibt. Am 15. November 2026 findet ein Sonderbetrieb von 13 bis 21 Uhr statt. Am 22. November 2026 ist der Markt von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember 2026 bleibt der Hafenmarkt geschlossen.

Alternative Märkte in Ehrenfeld und Stadtgarten

Der Ehrenfelder Weihnachtsmarkt zeichnet sich durch eine Mischung aus Gemütlichkeit und urbaner Atmosphäre aus. Lokale Aussteller präsentieren hier Geschenkideen, während Essen, Glühwein und Apfelpunsch für das leibliche Wohl sorgen. Die "Santa-Stage" bietet kleinere Programmpunkte für die Gäste. Dieser Markt hat einen deutlich kürzeren Zeitraum: Er läuft vom Donnerstag, dem 12. November 2026, bis zum Dienstag, dem 22. November 2026.

Der Wintermarkt am Club Bahnhof Ehrenfeld wird in Zusammenarbeit mit der lokalen Community aus Künstlern, Partnern, Nachbarn und Initiativen des CBE-Netzwerks organisiert. Der Markt im Stadtgarten findet in der ältesten Parkanlage der Stadt statt und wechselt seine Aussteller wöchentlich. Der Wintermarkt am Club Bahnhof Ehrenfeld sowie der Markt im Stadtgarten starten beide am Freitag, dem 13. November 2026. Der Wintermarkt endet am Sonntag, dem 20. Dezember 2026, während der Stadtgartenmarkt bis zum Mittwoch, dem 23. Dezember 2026, geöffnet ist.

Weitere Märkte und lange Öffnungszeiten

Das Nikolausdorf vor der Hahnentorburg bietet ein einzigartiges Design mit Tassen in Form von Nikolausstiefeln. Es startet am Montag, dem 16. November 2026, und läuft bis zum 23. Dezember 2026. Der Weihnachtsmarkt HEAVENUE auf dem Friesenplatz rundet das Angebot ab. Für Langzeitbesucher ist der Markt an St. Aposteln interessant, der bis zum 30. Dezember 2026 geöffnet bleibt. Musikalische Auftritte sorgen hier für eine weihnachtliche Atmosphäre.

Advertisement

Der Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt bietet sogar noch längere Öffnungszeiten bis zum 3. Januar 2027. Dort erwarten die Besucher hochwertiges Kunsthandwerk, lokale und internationale Kulinarik sowie ein Unterhaltungsprogramm. Die Kombination aus historischen Stätten wie der ältesten Brauerei und Brennerei der Stadt mit modernen Eventformaten macht Köln im Winter 2026 zu einem vielseitigen Ziel für Weihnachtsmarktbesucher aus dem In- und Ausland.