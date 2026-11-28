9 Euro für eine einzige Zimtschnecke – dieser Preis sorgt für Diskussionen. Der EXPRESS-Preischeck zeigt, was auf Kölner Weihnachtsmärkten sonst im Becher und auf dem Teller landet. Wie seht ihr das?

9 Euro für eine einzige Zimtschnecke – dieser Preis sorgt für Diskussionen. Der Preis-Check zeigt, was auf Kölner Weihnachtsmärkten sonst im Becher und auf dem Teller landet.

Wie seht ihr das?! Dieser Preis sorgt gerade für ordentlich Zündstoff. Ist das noch okay oder völlig übertrieben? Zum Vergleich lohnt der Blick in den EXPRESS.de-Preis-Check: Auf den großen Kölner Weihnachtsmärkten kostet vieles im Schnitt „einen Fünfer“.

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Der klassische Glühwein liegt konstant bei 5 Euro. Die 100-Gramm-Tüte gebrannte Mandeln kostet am Dom, am Rudolfplatz und auf dem Markt der Engel ebenfalls 5 Euro, und zwar unverändert zum Vorjahr. Es gibt aber auch Aufschläge. Eine Portion Pommes kostet 5,20 Euro statt 4,90 Euro.