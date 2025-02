Kolo Muani: Juventus-Leihgabe begeistert mit Torlaune

Randal Kolo Muani hat seinen Einstand bei Juventus Turin mit fünf Toren in vier Spielen sensationell gestartet. Der Leihspieler von Paris Saint-Germain ist nach seiner Ausleihe zu neuer Spielfreude und Torgefahr gefunden.

Fünf Tore in vier Spielen – was für ein krachender Einstand! Randal Kolo Muani wurde im Winter von Paris Saint-Germain an Juventus Turin ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln und wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Nach den ersten Spielen kann aber festgehalten werden: Der Franzose war nie torhungriger! (2:1) blieb der Nationalspieler zwar ohne Treffer, tauchte aber immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf. Neu gewonnene Spielfreude, befeuert durch mehr Einsatzzeit.

Dem französischen TV-Sender Canal+ sagte Kolo Muani nach dem Spiel: „Meine Situation? Das gehört zur Karriere eines Fußballers. Man muss immer kämpfen, versuchen, sich zu verbessern, vorwärtskommen und niemals aufgeben. Ich muss einfach weiterarbeiten und mein Bestes geben. Das mache ich, seit ich bei Juve bin.“ Unter Trainer Thiago Motta fühlt sich Kolo Muani wie neu geboren – vor allem wegen der regelmäßigen Spielzeit. „Ich brauche das. Ich bin jemand, der es liebt, auf dem Platz zu stehen, wie jeder Fußballer.“ Nicht nur ist der 26-Jährige auf dem Weg, seine Bestform wiederzuerlangen – er könnte in der zweiten Saisonhälfte auch zu einem Schlüsselspieler für die Bianconeri werden





