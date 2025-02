Kolo Muani: Juventus-Neuanfang mit Rekord-Einsätzen

Kolo Muani glänzt nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin mit herausragenden Leistungen und hat bereits einen neuen Rekord aufgestellt. Der französische Nationalspieler ist begeistert von seiner neuen Umgebung und sieht großen Unterschied zur französischen Liga.

Kolo Muani wechselte kürzlich von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin und hat den italienischen Fußball verein sofort mit seinen Top-Leistungen begeistert. In vier Serie-A-Spielen hat der französische Nationalspieler bereits fünf Tore und einen Assist erzielt. In einem Interview mit „Sky Italia“ schwärmt Muani von seiner neuen Umgebung: „Ich wurde sehr gut aufgenommen, als wäre ich in einer großen Familie. Ehrlich gesagt fühle ich mich sehr wohl.

“ Muani erklärt auch den Unterschied zwischen den italienischen und französischen Ligen: „Hier wird viel mehr gearbeitet und es ist viel taktischer.“ Im Gegensatz zu den Erwartungen, die nach seinem Wechsel zu PSG im Jahr 2022 entstanden waren, lief es für den Stürmer in Frankreich nicht so wie erhofft. In 54 Spielen erzielte er 11 Tore und lieferte 7 Assists, stand aber zuletzt nicht einmal mehr im Kader von Trainer Luis Enrique. In Turin ist Muani nun heiß auf einen Neuanfang. Er hat bereits einen neuen Rekord aufgestellt und sogar Cristiano Ronaldo übertroffen. Als erster Spieler in der Geschichte von Juventus Turin erzielte er in jedem seiner ersten drei Einsätze mindestens ein Tor seit Einführung der Dreipunkteregel. Sein entscheidendes 1:0 in der Partie gegen Inter Mailand war ein weiterer Beweis für seine Klasse. Juventus Turin kletterte durch den Sieg auf Platz 4 der Serie A. Die Zukunft von Muani ist nach der Saison allerdings noch offen. Der Leihvertrag mit Juventus enthält keine Kaufoption. Laut der italienischen „Gazzetta dello Sport“ könnte eine Verlängerung der Leihe allerdings in der Diskussion stehen





