Kolo Muani zaubert Juventus Turin zum Derbysieg

Randal Kolo Muani, Leihspieler von Paris Saint-Germain bei Juventus Turin, erzielte einen entscheidenden Assist beim 1:0-Derbysieg gegen Inter Mailand.

Randal Kolo Muani erweist sich als unaufhaltsamer Zauberer für Juventus Turin . Der Leihspieler von Paris Saint-Germain glänzt in der Serie A und sorgte beim 1:0-Derbysieg gegen Inter Mailand mit einem spektakulären Assist für den entscheidenden Unterschied.In der 74. Minute erkämpfte sich Kolo Muani den Ball an der Strafraumgrenze und schüttelte dabei Hakan Calhanoglu ab.

Mit einer blitzschnellen Pirouette ließ er zwei weitere Inter-Spieler stehen, bevor er erneut von einem Duo in Blau-Schwarz gestellt wurde. Kolo Muani kam zu Fall, leitete den Ball aber noch in der Luft auf Francisco Conceicao weiter, der gekonnt gegen Yann Sommer im Inter-Kasten einschob.Kolo Muani, der in Turin nach wenig Spielzeit in Paris nun seine Form findet, erzielte in drei Serie-A-Spielen bereits fünf Tore und zeigte mit diesem Assist erneut seine Qualität. Auf Seiten von Inter verpasste man die Chance, an die Tabellenspitze zu springen, nachdem die SSC Neapel am Samstag bei Lazio Rom 2:2 spielte.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Serie A Juventus Turin Inter Mailand Randal Kolo Muani

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kolo Muani wechselt leihweise zu Juventus TurinRandal Kolo Muani (26) verlässt Paris Saint-Germain und wechselt bis zum Saisonende leihweise zu Juventus Turin. Der Deal ist fast finalisiert, nur noch einige technische Probleme müssen geklärt werden. Der Ex-Frankfurt-Stürmer wird voraussichtlich ab nächster Woche für den italienischen Top-Klub spielen.

Weiterlesen »

Perfekt: Ex-Frankfurter Kolo Muani zu Juventus TurinParis - 2023 ging er für 95 Millionen Euro von der Eintracht zu Paris Saint-Germain. Glücklich wurde er dort nie. Nun geht es für Kolo Muani nach Italien.

Weiterlesen »

Paris Saint-Germain: Kolo Muani wechselt leihweise zu Juventus TurinJamal Musiala äußert sich zu seinem Vertragspoker.

Weiterlesen »

Kolo Muani wechselt zu Juventus TurinRandal Kolo Muani hat seinen Wechsel von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin vollzogen. Der Transfer war durch FIFA-Regularien verzögert worden.

Weiterlesen »

PSG: Spekulationen um Kolo Muani nach Super-Start bei Juventus TurinWie sieht die Zukunft von Randal Kolo Muani (26) nach dem Traumstart bei Juventus Turin aus?

Weiterlesen »

Juventus Turin: Kauf-Entscheidung für Randal Kolo Muani nach Tor-Rekord da!Randal Kolo Muani feiert einen Rekord-Einstand bei Juventus Turin und übertrifft sogar Cristiano Ronaldo. Juve-Bosse planen feste Verpflichtung.

Weiterlesen »