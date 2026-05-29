Kolumbianische Touristin entkommt nach drei Tagen Gefangenschaft und Vergewaltigung in Rom

Eine Kolumbianerin, die in Rom einen vermeintlichen Drogenkauf tätigen wollte, wurde von einer kriminellen Bande entführt, misshandelt und vergewaltigt. Nach 72 Stunden Flucht wurde sie gerettet, und die Polizei nahm 22 illegale Aufenthalts­glieder, darunter fünf mutmaßliche Täter, fest.

Eine kolumbianische Touristin, 32 Jahre alt, reiste nach Rom in der Hoffnung, die Ewige Stadt zu genießen, doch ihr Aufenthalt verwandelte sich in ein grausames Horrorszenario.

Am Abend des 19. Mai sprach ein unbekannter Mann die Frau vor einem Restaurant in einem Vorort an und bot ihr einen vermeintlichen Haschisch‑Deal an. Der Täter nutzte das Angebot, um ihr Vertrauen zu gewinnen, und überredete sie, ihm zu Fuß zu folgen. An einer abgelegenen Stelle wurde sie von mehreren Mitgliedern einer organisierten Bande in einen Lieferwagen gezerrt.

Dort verbrachten sie den Rest des Abends damit, die junge Frau in ein zerfallenes, verwahrlostes Gebäude zu bringen, das sich im Rohbauzustand befand. In diesem dunklen und vermüllten Bauwerk wurde sie drei Tage lang gefangen gehalten. Während dieser Zeit wurde sie von mehreren Männern wiederholt vergewaltigt, geschlagen, bedroht und unter Drogen gesetzt, wie die Polizei berichtete.

Die Täter versuchten, die Kontrolle über die Situation zu behalten, indem sie die Frau unter ständiger Wachsamkeit hielten, doch ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit ermöglichte es ihr, zu fliehen. Nach 72 Stunden Gefangenschaft nutzte die Kolumbianerin die Gelegenheit, als ihre Peiniger abgelenkt waren, und rannte halb nackt auf die Straße. Dort wurde sie von einem italienischen Autofahrer entdeckt, der sofort den Notruf wählte. Die Rettungskräfte brachten die stark traumatisierte Frau ins Krankenhaus Policlinico Casilino in Rom.

Die Ärzte dokumentierten offensichtliche Spuren körperlicher Gewalt, die exakt mit den Aussagen der Frau übereinstimmten, und fanden zudem Drogenrückstände in ihrem Blut. Die Polizei bestätigte, dass die erlittenen Verletzungen und die Drogeneinwirkung mit dem vom Opfer geschilderten Tathergang übereinstimmen. Nachdem die Frau Anzeige erstattete und den genauen Ort der Haft angab, startete die Staatsanwaltschaft eine Razzia im verlassenen Gebäude. Bei der Durchsuchung wurden 22 Personen entdeckt, die sich illegal in Italien aufhielten.

Unter den Festgenommenen befanden sich fünf Männer, die von der Patientin als ihre Angreifer identifiziert wurden. Laut eines Berichts der Daily Mail handelt es sich dabei um zwei Gambiaer im Alter von 29 und 38 Jahren, einen Malier (43) sowie zwei Nigerianer (29 und 39). Die Ermittlungen erstrecken sich nun nicht nur auf die mutmaßlichen Täter, sondern auch auf den Lockvogel, der den Deal vorgetäuscht hatte, den Fahrer des Transporters und den Eigentümer des verwahrlosten Gebäudes, das als Versteck diente.

Die italienischen Behörden verfolgen alle Spuren, um die organisierte Kriminalität zu zerschlagen und weitere Opfer zu verhindern





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